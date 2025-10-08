Advertisement

عربي-دولي

تحذيرات في غزة تحسبًا لخروقات إسرائيلية

Lebanon 24
08-10-2025 | 23:19
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فجر الخميس، بيانًا توجيهيًا بشأن التنقل والتجول في القطاع، وذلك بالتزامن مع الأنباء عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وجاء في البيان: "في ضوء ما يتم تداوله حول قرار وقف إطلاق النار، نؤكد على أبناء شعبنا الفلسطيني ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم وعدم الاطمئنان التام حتى صدور إعلان رسمي واضح ومؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة".

وحذّر المكتب من التحرك على شارعَي الرشيد وصلاح الدين أو في محيطهما، سواء من الجنوب إلى الشمال أو بالعكس، إلا بعد صدور تعليمات رسمية تضمن سلامة المواطنين، وذلك تحسبًا لأي خروقات أو عمليات استهداف قد يقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي في اللحظات الحرجة.

وأكد البيان أن "الحفاظ على الأرواح يمثل أولوية وطنية ومسؤولية جماعية"، مشددًا على أن وعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات الرسمية هو "صمام الأمان في هذه المرحلة الحساسة".
