عربي-دولي

بشأن غزة.. غوتيريش يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام "الكامل"

Lebanon 24
08-10-2025 | 23:45
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، بالاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة، والتي جرى التوصل إليها بين إسرائيل وحركة "حماس".
وقال غوتيريش في بيان: "يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بكرامة، والتوصل إلى اتفاق يضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار. يجب أن يتوقف القتال نهائيًا... وأن تنتهي معاناة المدنيين".

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة على استعداد لتكثيف جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار القطاع الفلسطيني الذي يعاني دمارًا واسعًا، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق.

وأشاد غوتيريش بالدور الدبلوماسي لكل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في التوسط لإنجاز ما وصفه بـ"خطوة بالغة الأهمية"، مشددًا على أن هذه الفرصة يجب أن تُستثمر لإرساء مسار سياسي موثوق ينهي الاحتلال، ويضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وصولًا إلى حل الدولتين الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش في سلام وأمن.

وأضاف: "لم تكن المخاطر يومًا بهذا الحجم، وعلى جميع الأطراف اغتنام هذه اللحظة التاريخية".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام، متضمنة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
