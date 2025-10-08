Advertisement

عربي-دولي

رغم وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يحذّر الغزيين من العودة

Lebanon 24
08-10-2025 | 23:58
على الرغم من إعلان التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" حول المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار، ووسط أجواء الفرح التي عمّت شوارع غزة، وجّه الجيش الإسرائيلي، الخميس، تحذيرات مشددة إلى سكان القطاع من العودة إلى الشمال.
وأوضح المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة لا تزال تُعتبر منطقة قتال خطرة"، مضيفًا: "الجيش يطوّق مدينة غزة، والعودة إليها تشكل خطراً شديداً".

ودعا أدرعي السكان إلى الامتناع عن العودة شمالًا أو الاقتراب من مواقع انتشار الجيش في مختلف مناطق القطاع، بما في ذلك جنوبه وشرقه، إلى حين صدور تعليمات رسمية أخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد رحّب فجر الخميس بالاتفاق الذي توصّلت إليه الحكومة مع "حماس"، والذي يتضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مؤكداً أنه "يستعدّ لاستقبالهم".
الإسرائيلي

وادي غزة

إسرائيل

باسم ال

الشمال

الغزي

حماس

بالا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24