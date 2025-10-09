Advertisement

عربي-دولي

ترامب سيخضع لفحص طبي هذا الأسبوع

Lebanon 24
09-10-2025 | 00:19
A-
A+
Doc-P-1426999-638955911794492156.jpg
Doc-P-1426999-638955911794492156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيخضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة لفحص طبي سنوي روتيني في مستشفى "والتر ريد" العسكري قرب واشنطن.
Advertisement

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت في بيان إن ترامب البالغ من العمر 79 عاما "سيزور صباح الجمعة مركز والتر ريد الطبي لاجتماع مخطّط له وإلقاء كلمة أمام الجنود. بينما هو هناك، سيتوقف الرئيس ترامب لإجراء فحصه السنوي الروتيني".

وسيُجرى هذا الفحص للرئيس بعد أن كان قد خضع في نيسان الماضي لفحص طبي آخر وصفه البيت الأبيض يومها أيضا بالسنوي وأصدر في أعقابه طبيب الرئاسة شون باربابيلا تقريرا قال فيه إن الرئيس "يتمتع بصحة ممتازة".
 
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب سيخضع لفحص روتيني يوم الجمعة ويعتزم التوجّه للشرق الأوسط بعدها
lebanon 24
09/10/2025 09:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: المرحلة الأولى من اتفاق غزة يجب أن تُنفّذ هذا الأسبوع
lebanon 24
09/10/2025 09:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب دعا قادة السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات إلى جلسة مشتركة بشأن غزة هذا الأسبوع
lebanon 24
09/10/2025 09:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: رئيس الوزراء سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع
lebanon 24
09/10/2025 09:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز والتر ريد الطبي

مركز والتر ريد

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الرئيس ترامب

بيت الأب

باسم ال

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:09 | 2025-10-09
01:56 | 2025-10-09
01:46 | 2025-10-09
01:23 | 2025-10-09
01:00 | 2025-10-09
00:33 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24