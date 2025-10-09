ترامب سيخضع لفحص طبي هذا الأسبوع

Advertisement

سيخضع الرئيس الأميركي يوم الجمعة لفحص طبي سنوي روتيني في مستشفى "والتر ريد" العسكري قرب .وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت في بيان إن البالغ من العمر 79 عاما "سيزور صباح الجمعة لاجتماع مخطّط له وإلقاء كلمة أمام الجنود. بينما هو هناك، سيتوقف لإجراء فحصه السنوي الروتيني".وسيُجرى هذا الفحص للرئيس بعد أن كان قد خضع في نيسان الماضي لفحص طبي آخر وصفه يومها أيضا بالسنوي وأصدر في أعقابه طبيب الرئاسة شون باربابيلا تقريرا قال فيه إن الرئيس "يتمتع بصحة ممتازة".