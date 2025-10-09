اهتزت المباني.. زلزال جديد يضرب الفلبين بعد أيام من كارثة مميتة

Advertisement

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، الخميس مدينة باغيو شمال الفلبين، التي يقطنها مئات الآلاف، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".وأوضح الفلبيني أن الهزة وقعت عند الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:30 ت غ) وعلى عمق ضحل، مرجّحًا إمكانية وقوع أضرار.وأفاد شهود للوكالة بأن موظفين هرعوا إلى الشوارع بعدما اهتزت المباني في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 366 ألف نسمة.ويأتي الزلزال بعد عشرة أيام فقط من هزة قوية ضربت وسط الفلبين وأودت بحياة أكثر من 70 شخصًا، ما يزيد من المخاوف حيال تكرار الكارثة.