عربي-دولي

اهتزت المباني.. زلزال جديد يضرب الفلبين بعد أيام من كارثة مميتة

Lebanon 24
09-10-2025 | 00:18
Doc-P-1427000-638955912939062464.jpg
Doc-P-1427000-638955912939062464.jpg photos 0
ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس مدينة باغيو شمال الفلبين، التي يقطنها مئات الآلاف، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأوضح معهد الزلازل الفلبيني أن الهزة وقعت عند الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:30 ت غ) وعلى عمق ضحل، مرجّحًا إمكانية وقوع أضرار.

وأفاد شهود عيان للوكالة بأن موظفين هرعوا إلى الشوارع بعدما اهتزت المباني في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 366 ألف نسمة.

ويأتي الزلزال بعد عشرة أيام فقط من هزة قوية ضربت وسط الفلبين وأودت بحياة أكثر من 70 شخصًا، ما يزيد من المخاوف حيال تكرار الكارثة.
