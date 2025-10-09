24
كيف ستكون نهاية الكون؟!
Lebanon 24
09-10-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف فريق من الفيزيائيين في
الولايات المتحدة
وإسبانيا والصين عن نموذج علمي جديد يتوقع أن
الكون
قد ينهار على نفسه في ما يشبه "انفجارًا عكسيًا" خلال أقل من 20 مليار سنة، بعد أن يتباطأ تمدده تدريجيًا ويبدأ بالانكماش تحت تأثير الجاذبية.
وحسب الدراسة المنشورة في Journal of Cosmology and Astroparticle Physics، سيستمر الكون، الذي يبلغ عمره الحالي 13.8 مليار سنة، في التمدد نحو 11 مليار سنة إضافية حتى يصل إلى أقصى حجم له (حوالي 1.7 مرة حجمه الحالي)، ثم يتوقف التمدد ويدخل مرحلة الانكماش نحو نقطة واحدة فائقة الكثافة والحرارة، كما بدأ في الانفجار العظيم.
وأوضح الباحث الرئيس في الدراسة، هنري تاي من
جامعة كورنيل
، أن هذا السيناريو يعتمد على ملاحظات جديدة تشير إلى أن الطاقة المظلمة، التي تشكل أكثر من 70% من الكون، قد تكون متغيرة وليست ثابتة كما كان يُعتقد. ووفق النموذج، فإن جسيمات افتراضية تُعرف باسم "الأكسيونات" دفعت الكون إلى التمدد في البداية، لكنها تفقد تأثيرها تدريجيًا، مما يسمح للجاذبية بإعادة الكون إلى الانكماش.
ويرى العلماء أن مرحلة الانكماش ستكون أسرع من مرحلة التمدد، مع تسارع قوة الجاذبية وكثافة المادة، لتعود كل المجرات والنجوم والكواكب إلى نقطة مفردة فائقة الكثافة والحرارة، معكوسة بذلك مسار الانفجار العظيم.
ومع ذلك، شدد الباحثون على أن هذا السيناريو ليس "نبوءة" بل فرضية علمية تعتمد على صحة الملاحظات المتعلقة بالطاقة المظلمة، والتي لا تزال طبيعتها الدقيقة مجهولة. (العربية)
