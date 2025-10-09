25
الرئيس الإسرائيلي يُشيد بدور ترامب في اتفاق غزة: يستحق جائزة نوبل للسلام
Lebanon 24
09-10-2025
|
01:56
اعتبر الرئيس
الإسرائيلي
إسحق هيرتسوغ ان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يستحق
جائزة نوبل للسلام
لجهوده في التوصل إلى اتفاق بين
إسرائيل
وحركة
حماس
لإنهاء الحرب في غزة.
وكتب هيرتسوغ على منصة إكس اليوم الخميس قائلا: "لا شك أنه يستحق
جائزة نوبل
للسلام مقابل ذلك"، واصفا الاتفاق بأنه "فرصة للتصالح والتعافي وفتح أفق جديد من الأمل لمنطقتنا".
وكان
ترامب
أعلن في وقت سابق أن المفاوضات غير المباشرة في مصر قد أسفرت عن تحقيق تقدم كبير. وبموجب المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية، سيتم الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وستنسحب القوات
الإسرائيلية
إلى خط متفق عليه. وأكدت حماس مشاركتها في الاتفاق.
