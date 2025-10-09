Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الإسرائيلي يُشيد بدور ترامب في اتفاق غزة: يستحق جائزة نوبل للسلام

Lebanon 24
09-10-2025 | 01:56
A-
A+
Doc-P-1427043-638955971381937723.jpg
Doc-P-1427043-638955971381937723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام لجهوده في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء الحرب في غزة. 
Advertisement

وكتب هيرتسوغ على منصة إكس اليوم الخميس قائلا: "لا شك أنه يستحق جائزة نوبل للسلام مقابل ذلك"، واصفا الاتفاق بأنه "فرصة للتصالح والتعافي وفتح أفق جديد من الأمل لمنطقتنا".

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أن المفاوضات غير المباشرة في مصر قد أسفرت عن تحقيق تقدم كبير. وبموجب المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية، سيتم الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه. وأكدت حماس مشاركتها في الاتفاق.





مواضيع ذات صلة
الرئيس الإسرائيلي: ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام
lebanon 24
09/10/2025 11:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أنهيت 8 حروب وأستحق جائزة نوبل
lebanon 24
09/10/2025 11:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تايوان: ترامب يستحق نوبل للسلام إذا!
lebanon 24
09/10/2025 11:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: عدم منحي جائزة نوبل للسلام سيكون إهانة لبلدنا
lebanon 24
09/10/2025 11:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24

جائزة نوبل للسلام

دونالد ترامب

الإسرائيلية

جائزة نوبل

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:15 | 2025-10-09
03:54 | 2025-10-09
03:50 | 2025-10-09
03:12 | 2025-10-09
02:41 | 2025-10-09
02:10 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24