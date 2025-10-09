الرئيس الإسرائيلي يُشيد بدور ترامب في اتفاق غزة: يستحق جائزة نوبل للسلام

Advertisement

اعتبر الرئيس إسحق هيرتسوغ ان الرئيس الأميركي يستحق لجهوده في التوصل إلى اتفاق بين وحركة لإنهاء الحرب في غزة.وكتب هيرتسوغ على منصة إكس اليوم الخميس قائلا: "لا شك أنه يستحق للسلام مقابل ذلك"، واصفا الاتفاق بأنه "فرصة للتصالح والتعافي وفتح أفق جديد من الأمل لمنطقتنا".وكان أعلن في وقت سابق أن المفاوضات غير المباشرة في مصر قد أسفرت عن تحقيق تقدم كبير. وبموجب المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية، سيتم الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وستنسحب القوات إلى خط متفق عليه. وأكدت حماس مشاركتها في الاتفاق.