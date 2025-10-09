Advertisement

عربي-دولي

الغارات الاسرائيلية مستمرة على غزة على الرغم من اتفاق وقف النار

Lebanon 24
09-10-2025 | 02:10
أكّد الدفاع المدني في غزة أنّ الجيش الإسرائيلي شنّ فجر الخميس ضربات عدّة في أنحاء متفرّقة من القطاع الفلسطيني، في قصف أتى بعد الاعلان عن توصل الدولة العبرية وحركة حماس إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار.
وقال محمد المغير، المسؤول في الدفاع المدني لوكالة فرانس برس إنّه "منذ الإعلان عن الاتفاق على صيغة مقترح وقف إطلاق النار بغزة الليلة هناك عدد من الانفجارات، خاصة في مناطق شمال غزة"، مشيرا خصوصا إلى "سلسلة غارات عنيفة" استهدفت مدينة غزة.
وأضاف أنّ وسط مدينة خان يونس الواقعة في جنوب القطاع تعرّض فجر الخميس لقصف مدفعي وغارات جوية.

وأشار المغير إلى أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق فجر الخميس بشكل منخفض فوق خيام النازحين في جنوب القطاع وفي مدينة غزة.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ فور التوقيع عليه رسميا وهو أمر متوقّع أن يحصل ظهر الخميس في مصر.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه سيجمع حكومته، الخميس، لإقرار الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع حركة حماس بهدف إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.
