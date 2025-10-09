عباس يرحب باتفاق ترامب لوقف الحرب على غزة

Advertisement

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان الرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على وانسحاب القوات منه، معربًا عن أمله أن تشكل هذه الخطوة بداية نحو حل سياسي شامل ودائم يُنهي ويؤدي إلى إقامة الدولة المستقلة على حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها الشرقية.وأشاد عباس بـ"الجهود الكبيرة التي بذلها وكافة الوسطاء" للتوصل إلى الاتفاق، مؤكّدًا استعداد دولة فلسطين للعمل مع الوسطاء لضمان نجاح المساعي وتحقيق الاستقرار والسلام وفق قرارات الشرعية الدولية.وشدّد على أهمية التنفيذ الفوري لبنود الاتفاق، بما يشمل الإفراج عن جميع الأسرى، إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، منع أي عمليات تهجير أو ضمّ للأراضي، والبدء فورًا في إعادة إعمار غزة.كما جدّد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين وحدها، مع التأكيد على أن الربط بين وقطاع غزة يجب أن يتم عبر المؤسسات الحكومية الفلسطينية وبإشراف لجنة إدارية موحدة وبمشاركة ضمن إطار قانوني ونظامي واحد، بدعم عربي ودولي كامل.