Advertisement

عربي-دولي

عباس يرحب باتفاق ترامب لوقف الحرب على غزة

Lebanon 24
09-10-2025 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1427100-638956039465567179.webp
Doc-P-1427100-638956039465567179.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية منه، معربًا عن أمله أن تشكل هذه الخطوة بداية نحو حل سياسي شامل ودائم يُنهي الاحتلال الإسرائيلي ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
Advertisement

وأشاد عباس بـ"الجهود الكبيرة التي بذلها ترامب وكافة الوسطاء" للتوصل إلى الاتفاق، مؤكّدًا استعداد دولة فلسطين للعمل مع الوسطاء لضمان نجاح المساعي وتحقيق الاستقرار والسلام وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدّد على أهمية التنفيذ الفوري لبنود الاتفاق، بما يشمل الإفراج عن جميع الأسرى، إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، منع أي عمليات تهجير أو ضمّ للأراضي، والبدء فورًا في إعادة إعمار غزة.

كما جدّد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين وحدها، مع التأكيد على أن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يتم عبر المؤسسات الحكومية الفلسطينية وبإشراف لجنة إدارية موحدة وبمشاركة الأجهزة الأمنية ضمن إطار قانوني ونظامي واحد، بدعم عربي ودولي كامل.
مواضيع ذات صلة
عون: نرحب بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة
lebanon 24
09/10/2025 13:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يرحّب بخطة ترامب المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة
lebanon 24
09/10/2025 13:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة النرويجية: نرحّب بخطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
09/10/2025 13:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان ترامب وقف الحرب وما يهمنا الآن هو الوقف الفوري للنار بغزة
lebanon 24
09/10/2025 13:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الضفة الغربية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:57 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:04 | 2025-10-09
05:57 | 2025-10-09
05:52 | 2025-10-09
05:16 | 2025-10-09
04:54 | 2025-10-09
04:32 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24