انقطاع شامل للكهرباء.. ضربة روسية دقيقة تستهدف أهدافا عسكرية في أوكرانيا

وقعت انفجارات عنيفة وانقطعت الكهرباء في مناطق متفرقة بأوكرانيا، وذلك بعد ضربة روسية دقيقة طالت أهدافا عسكرية حساسة الليلة الماضية.واستهدفت الضربة مدينة أوديسا الساحلية ومحيطها، حيث اندلع حريق ضخم في ميناء تشورنومورسك أعقبه انقطاع شامل للكهرباء.وفي مقاطعة زابوروجيه طالت الضربة مواقع البنية التحتية والكهرباء، فيما شهدت مدينة سومي شرق أوكرانيا انفجارات عنيفة.وأوضحت مصادر مطلعة أن الضربة جاءت ردا على هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة استهدفت البنية التحتية المدنية الروسية.(روسيا اليوم)