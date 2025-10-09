Advertisement

عربي-دولي

السعودة مرحبة بوقف الحرب في غزة: للمضي بخطوات متتابعة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:54
أعلنت السعودية ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف الحرب في قطاع غزة وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهادف إلى التهدئة وتهيئة الأجواء نحو مسار سلام شامل وعادل.
ولفتت وزارة الخارجية السعودية، في بيان إلى تقدير المملكة للدور الفاعل الذي لعبه الرئيس الأميركي، والجهود التي بذلتها قطر ومصر وتركيا للوصول إلى هذا الاتفاق، مشيدة بمساعي الوساطة التي أسهمت في تحقيق هذه الخطوة المهمة نحو إنهاء الحرب.

وأكدت السعودية أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية نحو تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تمهيدًا لانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية إلى المضي بخطوات متتابعة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأوضحت أن رؤيتها تنطلق من مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت دعمها لكل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
