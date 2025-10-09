26
عربي-دولي
استعدادا لاستقبال الرهائن.. هذا ما يحصل داخل مستشفيات إسرائيل
Lebanon 24
09-10-2025
|
06:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد المستشفيات
الإسرائيلية
لاستقبال الرهائن المتوقع الإفراج عنهم، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين
إسرائيل
وحركة
حماس
، في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإنهاء الحرب في غزة.
وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فقد أنهت المستشفيات المشاركة استعداداتها، حيث جُهزت غرف فسيحة ومعزولة ومؤمّنة لضمان الرعاية الطبية والخصوصية الكاملة للعائدين.
وأنشأت السلطات أجنحة مخصصة في جميع المستشفيات الكبرى بالتنسيق مع
وزارة الصحة
والجيش وجهاز
الأمن العام
"
الشاباك
"، فيما أكدت وزارة الصحة أن المرافق الطبية جاهزة لاستقبال الرهائن في أي لحظة بغض النظر عن حالتهم الصحية.
ووفقًا لخطة الاستقبال، سيتم توزيع الرهائن على المستشفيات بناءً على حالتهم وأعمارهم ومناطق سكنهم، مع الأخذ في الاعتبار رغبات العائلات. وسيخضع المفرج عنهم فور وصولهم لتقييم طبي أولي، يليه نقل المصابين أو أصحاب الأمراض المزمنة إلى أقسام العناية المركزة، بينما تُخصَّص أجنحة خاصة للمستقرين صحيًا.
كما تتضمن تلك الأجنحة فِرقًا متعددة التخصصات من أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وعناصر أمن، إضافة إلى رجال دين عند الحاجة.
وتجري المستشفيات تدريبات محاكاة شاملة لاستقبال الرهائن وتوثيقهم وفرزهم والتعامل مع حالات الإنهاك والجفاف واضطرابات النوم. وأوضح المسؤولون أن هذه الإجراءات طُورت بناءً على الخبرات المكتسبة من عمليات الإفراج السابقة، مع تركيز خاص هذه المرة على الدعم النفسي للمحررين وعائلاتهم. (سكاي نيوز)
