Advertisement

عربي-دولي

استعدادا لاستقبال الرهائن.. هذا ما يحصل داخل مستشفيات إسرائيل

Lebanon 24
09-10-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1427187-638956141667797245.png
Doc-P-1427187-638956141667797245.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد المستشفيات الإسرائيلية لاستقبال الرهائن المتوقع الإفراج عنهم، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
Advertisement

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فقد أنهت المستشفيات المشاركة استعداداتها، حيث جُهزت غرف فسيحة ومعزولة ومؤمّنة لضمان الرعاية الطبية والخصوصية الكاملة للعائدين.

وأنشأت السلطات أجنحة مخصصة في جميع المستشفيات الكبرى بالتنسيق مع وزارة الصحة والجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، فيما أكدت وزارة الصحة أن المرافق الطبية جاهزة لاستقبال الرهائن في أي لحظة بغض النظر عن حالتهم الصحية.

ووفقًا لخطة الاستقبال، سيتم توزيع الرهائن على المستشفيات بناءً على حالتهم وأعمارهم ومناطق سكنهم، مع الأخذ في الاعتبار رغبات العائلات. وسيخضع المفرج عنهم فور وصولهم لتقييم طبي أولي، يليه نقل المصابين أو أصحاب الأمراض المزمنة إلى أقسام العناية المركزة، بينما تُخصَّص أجنحة خاصة للمستقرين صحيًا.

كما تتضمن تلك الأجنحة فِرقًا متعددة التخصصات من أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وعناصر أمن، إضافة إلى رجال دين عند الحاجة.

وتجري المستشفيات تدريبات محاكاة شاملة لاستقبال الرهائن وتوثيقهم وفرزهم والتعامل مع حالات الإنهاك والجفاف واضطرابات النوم. وأوضح المسؤولون أن هذه الإجراءات طُورت بناءً على الخبرات المكتسبة من عمليات الإفراج السابقة، مع تركيز خاص هذه المرة على الدعم النفسي للمحررين وعائلاتهم. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يقول إنه يستعد لاستقبال الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس
lebanon 24
09/10/2025 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المستشفيات تستعد لاستقبال المختطفين الأحياء وإجراء فحوصات لهم بعد الإفراج عنهم
lebanon 24
09/10/2025 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل النوبات القلبية والسكتات.. هذا ما يحصل
lebanon 24
09/10/2025 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المجاعة في غزة ستبقى وصمة عار ما لم يحصل تدخل فوري لوقفها
lebanon 24
09/10/2025 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24

جهاز الأمن العام

دونالد ترامب

وزارة الصحة

الأمن العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:17 | 2025-10-09
07:39 | 2025-10-09
07:00 | 2025-10-09
06:04 | 2025-10-09
05:57 | 2025-10-09
05:52 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24