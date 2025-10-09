مهمة صعبة في غزة.. تفاصيل خفية تعرقل تنفيذ المرحلة الأولى

Advertisement

وأكد مصدر فلسطيني أن الحركة لن تناقش مسألة نزع السلاح ما دامت القوات الإسرائيلية تواصل احتلال الأراضي .وكشف مصدران مطلعان على المفاوضات أن الخلافات تتركز حول آلية الانسحاب من غزة، إذ تطالب حماس بـ جدول زمني واضح مرتبط بعملية الإفراج عن الرهائن وبضمان انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.وفي الميدان، خففت من عملياتها العسكرية في القطاع استجابة لطلب من ، لكنها لم توقف بشكل كامل.أما الداعمة للخطة، فتؤكد أن الهدف النهائي يجب أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يرفضه بنيامين نتنياهو بشكل قاطع.من جهتها، أوضحت حماس أنها لن تتخلى عن إدارة غزة إلا لصالح حكومة تكنوقراط فلسطينية بإشراف السلطة الفلسطينية وبدعم من الدول العربية والإسلامية، مؤكدة رفضها أي دور لتوني بلير أو لأي إدارة أجنبية للقطاع. (سكاي نيوز)