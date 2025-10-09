Advertisement

عربي-دولي

مهمة صعبة في غزة.. تفاصيل خفية تعرقل تنفيذ المرحلة الأولى

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:00
إذا نجح تنفيذ الاتفاق، فسيُعدّ ذلك أبرز إنجاز دبلوماسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن. لكن الطريق إلى ذلك لا يزال مليئًا بالعقبات، في ظل تمسّك حركة حماس برفضها التخلي عن سلاحها، وهو أحد المطالب الإسرائيلية الأساسية.
وأكد مصدر فلسطيني أن الحركة لن تناقش مسألة نزع السلاح ما دامت القوات الإسرائيلية تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية.

وكشف مصدران مطلعان على المفاوضات أن الخلافات تتركز حول آلية الانسحاب الإسرائيلي من غزة، إذ تطالب حماس بـ جدول زمني واضح مرتبط بعملية الإفراج عن الرهائن وبضمان انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.

وفي الميدان، خففت إسرائيل من عملياتها العسكرية في القطاع استجابة لطلب من ترامب، لكنها لم توقف الغارات بشكل كامل.

أما الدول العربية الداعمة للخطة، فتؤكد أن الهدف النهائي يجب أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع.

من جهتها، أوضحت حماس أنها لن تتخلى عن إدارة غزة إلا لصالح حكومة تكنوقراط فلسطينية بإشراف السلطة الفلسطينية وبدعم من الدول العربية والإسلامية، مؤكدة رفضها أي دور لتوني بلير أو لأي إدارة أجنبية للقطاع. (سكاي نيوز)
