24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مهمة صعبة في غزة.. تفاصيل خفية تعرقل تنفيذ المرحلة الأولى
Lebanon 24
09-10-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
إذا نجح تنفيذ الاتفاق، فسيُعدّ ذلك أبرز إنجاز دبلوماسي للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حتى الآن. لكن الطريق إلى ذلك لا يزال مليئًا بالعقبات، في ظل تمسّك حركة
حماس
برفضها التخلي عن سلاحها، وهو أحد المطالب
الإسرائيلية
الأساسية.
Advertisement
وأكد مصدر فلسطيني أن الحركة لن تناقش مسألة نزع السلاح ما دامت القوات الإسرائيلية تواصل احتلال الأراضي
الفلسطينية
.
وكشف مصدران مطلعان على المفاوضات أن الخلافات تتركز حول آلية الانسحاب
الإسرائيلي
من غزة، إذ تطالب حماس بـ جدول زمني واضح مرتبط بعملية الإفراج عن الرهائن وبضمان انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
وفي الميدان، خففت
إسرائيل
من عملياتها العسكرية في القطاع استجابة لطلب من
ترامب
، لكنها لم توقف
الغارات
بشكل كامل.
أما
الدول العربية
الداعمة للخطة، فتؤكد أن الهدف النهائي يجب أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يرفضه
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو بشكل قاطع.
من جهتها، أوضحت حماس أنها لن تتخلى عن إدارة غزة إلا لصالح حكومة تكنوقراط فلسطينية بإشراف السلطة الفلسطينية وبدعم من الدول العربية والإسلامية، مؤكدة رفضها أي دور لتوني بلير أو لأي إدارة أجنبية للقطاع. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
كندا: نرحب بموافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام
Lebanon 24
كندا: نرحب بموافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام
09/10/2025 20:28:15
09/10/2025 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتوقع قريبا تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وإطلاق سراح أسرانا
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتوقع قريبا تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وإطلاق سراح أسرانا
09/10/2025 20:28:15
09/10/2025 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: المرحلة الأولى من اتفاق غزة يجب أن تُنفّذ هذا الأسبوع
Lebanon 24
ترامب: المرحلة الأولى من اتفاق غزة يجب أن تُنفّذ هذا الأسبوع
09/10/2025 20:28:15
09/10/2025 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب يضغط على الطرفين لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال أيام
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب يضغط على الطرفين لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال أيام
09/10/2025 20:28:15
09/10/2025 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الدول العربية
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصورة... نتنياهو: إمنحوا ترامب جائزة "نوبل" للسلام
Lebanon 24
بالصورة... نتنياهو: إمنحوا ترامب جائزة "نوبل" للسلام
12:33 | 2025-10-09
09/10/2025 12:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عن البرنامج النووي الإيراني... هذا ما قاله بوتين
Lebanon 24
عن البرنامج النووي الإيراني... هذا ما قاله بوتين
12:19 | 2025-10-09
09/10/2025 12:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
Lebanon 24
ترامب: سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
12:14 | 2025-10-09
09/10/2025 12:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غزة.. هل تبدأ الحرب ضدّ إيران؟
Lebanon 24
بعد غزة.. هل تبدأ الحرب ضدّ إيران؟
12:00 | 2025-10-09
09/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن السلام في غزة
Lebanon 24
ماكرون: الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن السلام في غزة
11:54 | 2025-10-09
09/10/2025 11:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. سرق 100 ألف دولار من والده!
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. سرق 100 ألف دولار من والده!
14:54 | 2025-10-08
08/10/2025 02:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:14 | 2025-10-08
08/10/2025 04:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:33 | 2025-10-09
بالصورة... نتنياهو: إمنحوا ترامب جائزة "نوبل" للسلام
12:19 | 2025-10-09
عن البرنامج النووي الإيراني... هذا ما قاله بوتين
12:14 | 2025-10-09
ترامب: سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
12:00 | 2025-10-09
بعد غزة.. هل تبدأ الحرب ضدّ إيران؟
11:54 | 2025-10-09
ماكرون: الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن السلام في غزة
11:28 | 2025-10-09
تفاصيل جديدة... هذا آخر ما كُشف عن زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان غداً
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24