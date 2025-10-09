Advertisement

عربي-دولي

لتوقيع اتفاق وقف الحرب في غزة.. السيسي يتطلع لاستقبال ترامب في القاهرة

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:04
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن تطلعه لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القاهرة، ليشهد توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، الذي جرى التوصل إلى مرحلته الأولى خلال مفاوضات شرم الشيخ الأخيرة.
وجاء ذلك خلال لقاء السيسي في قصر الاتحادية مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن السيسي رحّب باتفاق وقف الحرب، وأشاد بجهود الرئيس ترامب للتوصل إليه، مؤكداً رغبة مصر في توقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن. كما وجّه المبعوثان الأميركيان الشكر للرئيس المصري والأجهزة المعنية على دورهم الحاسم في المفاوضات، مشيرين إلى تقدير ترامب الكبير لـ "قيادة السيسي وجهوده في استعادة الاستقرار في المنطقة".

وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على العمل المشترك مع الولايات المتحدة لتنفيذ خطة ترامب، مشدداً على التزام القاهرة بمواصلة دورها التاريخي في دعم مسار السلام في الشرق الأوسط منذ سبعينيات القرن الماضي.

كما دعا السيسي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة دون انتظار استكمال التوقيع الرسمي على الاتفاق، معتبراً أن تحقيق السلام "أولوية تتلاقى حولها إرادات شعوب المنطقة والعالم".

وأشاد الرئيس المصري في الوقت نفسه بدور الوسيطين القطري والتركي إلى جانب الجهود الأميركية لدعم الوساطة المصرية في مفاوضات شرم الشيخ، مؤكداً أن مصر ستواصل التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الاتفاق، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

من جانبه، أعرب المبعوثان ويتكوف وكوشنر عن تقدير واشنطن الكبير للدور المصري المحوري في إنهاء الحرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي، فيما جدد السيسي تأكيده أن مصر تثمّن وتساند جهود الرئيس ترامب الرامية إلى إنهاء النزاعات وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه إلى استضافة توقيع الاتفاق التاريخي في القاهرة في احتفال يليق بهذا الحدث. (سكاي نيوز)
