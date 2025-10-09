24
عربي-دولي
غوتيريش: اتفاق غزة يجب أن يفتح الطريق أمام حل الدولتين
Lebanon 24
09-10-2025
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
الأمين العام
للأمم المتّحدة
أنطونيو غوتيريش
، اليوم: نحث كل الأطراف على الالتزام باتفاق غزة، ويجب توفير وصول كامل وآمن لفرق الإغاثة إلى غزة".
وأشار
غوتيريش
إلى "أن فرق
الأمم المتحدة
جاهزة للقيام بعمليات الإغاثة والإيواء في غزة".
أضاف: "يجب أن يكون اتفاق غزة بداية لمسار يفضي لحل الدولتين، وأدعو لمسار سياسي موثوق ينهي
الاحتلال
ويحقق حل الدولتين".
