Advertisement

عربي-دولي

غوتيريش: اتفاق غزة يجب أن يفتح الطريق أمام حل الدولتين

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:20
A-
A+

Doc-P-1427308-638956270432058576.jpg
Doc-P-1427308-638956270432058576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم: نحث كل الأطراف على الالتزام باتفاق غزة، ويجب توفير وصول كامل وآمن لفرق الإغاثة إلى غزة".
Advertisement
وأشار غوتيريش إلى "أن فرق الأمم المتحدة جاهزة للقيام بعمليات الإغاثة والإيواء في غزة".
أضاف: "يجب أن يكون اتفاق غزة بداية لمسار يفضي لحل الدولتين، وأدعو لمسار سياسي موثوق ينهي الاحتلال ويحقق حل الدولتين".
مواضيع ذات صلة
اعتراف الدول الغربية بفلسطين يفتح الباب نحو حل الدولتين: هل تتحرك بريطانيا؟
lebanon 24
09/10/2025 20:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: يجب أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بداية لتحقيق السلام في المنطقة
lebanon 24
09/10/2025 20:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: حل الدولتين هو الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
09/10/2025 20:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين هو الطريق الوحيد العادل والمستدام للسلام
lebanon 24
09/10/2025 20:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24

أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة

الأمين العام

فتح الطريق

حل الدولة

الاحتلال

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:33 | 2025-10-09
12:19 | 2025-10-09
12:14 | 2025-10-09
12:00 | 2025-10-09
11:54 | 2025-10-09
11:28 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24