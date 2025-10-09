غوتيريش: اتفاق غزة يجب أن يفتح الطريق أمام حل الدولتين

Advertisement

قال للأمم المتّحدة ، اليوم: نحث كل الأطراف على الالتزام باتفاق غزة، ويجب توفير وصول كامل وآمن لفرق الإغاثة إلى غزة".وأشار إلى "أن فرق جاهزة للقيام بعمليات الإغاثة والإيواء في غزة".أضاف: "يجب أن يكون اتفاق غزة بداية لمسار يفضي لحل الدولتين، وأدعو لمسار سياسي موثوق ينهي ويحقق حل الدولتين".