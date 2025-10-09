هل سينسحب الجيش الإسرائيلي من كامل غزة؟

Advertisement

وأوضحت بدرسيان أن المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الخطة وُقّعت في مصر صباح الخميس، بعد ثلاثة أيام من محادثات غير مباشرة في شرم الشيخ بين وفدي حماس وإسرائيل حول الخطة التي طرحها والمكوّنة من 20 بندًا.وذكرت أن المرحلة الأولى، التي تتضمن تبادل الأسرى والرهائن الإسرائيليين، تنص على أنه بعد 24 ساعة تبدأ مهلة 72 ساعة للإفراج عن الرهائن، لافتة إلى أن مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم.وأضافت أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ خلال 24 ساعة من اجتماع اليوم، مشيرة إلى أن الأمني المصغّر سيجتمع الخميس الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت غ) للمصادقة على المرحلة الأولى، يعقبه اجتماع الحكومة بكامل أعضائها الساعة 15:00 ت غ.