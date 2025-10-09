Advertisement

عربي-دولي

هل سينسحب الجيش الإسرائيلي من كامل غزة؟

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:18
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان إن الجيش الإسرائيلي سيسيطر ويحتفظ بنحو 53% من قطاع غزة، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق رسمي بين حماس وإسرائيل بشأن خطة غزة.
وأوضحت بدرسيان أن المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الخطة وُقّعت في مصر صباح الخميس، بعد ثلاثة أيام من محادثات غير مباشرة في شرم الشيخ بين وفدي حماس وإسرائيل حول الخطة الأمريكية التي طرحها دونالد ترامب والمكوّنة من 20 بندًا.

وذكرت أن المرحلة الأولى، التي تتضمن تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين، تنص على أنه بعد 24 ساعة تبدأ مهلة 72 ساعة للإفراج عن الرهائن، لافتة إلى أن مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم.

وأضافت أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ خلال 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مشيرة إلى أن المجلس الوزاري الأمني المصغّر سيجتمع الخميس الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت غ) للمصادقة على المرحلة الأولى، يعقبه اجتماع الحكومة بكامل أعضائها الساعة 15:00 ت غ.
