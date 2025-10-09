Advertisement

عربي-دولي

رواندا تعزز التعاون الأمني مع الصومال

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:43
بدأ وفد من الجيش الوطني الصومالي برئاسة رئيس الأركان اللواء أوداوا يوسف راغي زيارة رسمية إلى رواندا تمتد لستة أيام، تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات بين الجيشين.
ويرافق اللواء راغي عدد من كبار الضباط، من بينهم المقدم إيمان إلمان، رئيس قسم التعاون المدني – العسكري، حيث تتركز الزيارة على دراسة تجارب رواندا في الإصلاح الأمني وإعادة بناء المؤسسات بعد النزاعات.

واستقبلت وزارة الدفاع الرواندية الوفد في مقر قيادة قوات الدفاع في كيميهورورا، حيث أجرى رئيس الأركان الصومالي محادثات مع وزير الدفاع جوفينال مارزاموندا ورئيس هيئة الأركان الجنرال إم. كي. مبارك، تناولت قضايا الأمن الإقليمي وسبل توسيع التعاون العسكري.

وزار الوفد خلال إقامته متحف الحملة ضد الإبادة وموقع النصب التذكاري لضحايا إبادة عام 1994 ضد التوتسي، حيث وضع إكليلًا من الزهور تخليدًا لذكراهم، في خطوة رمزية تؤكد التزام البلدين بقيم السلام والمصالحة الوطنية.

وتأتي الزيارة في ظل سعي مقديشو إلى تسريع إصلاح مؤسساتها الأمنية عقب انضمامها إلى جماعة شرق أفريقيا، وما يرافق ذلك من مسؤوليات أمنية مشتركة ضمن المنظومة الإقليمية.

(الجزيرة)
