رواندا تعزز التعاون الأمني مع الصومال

بدأ وفد من الجيش الوطني الصومالي برئاسة اللواء أوداوا يوسف راغي زيارة رسمية إلى رواندا تمتد لستة أيام، تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات بين الجيشين.ويرافق اللواء راغي عدد من كبار الضباط، من بينهم المقدم إيمان إلمان، رئيس قسم التعاون المدني – العسكري، حيث تتركز الزيارة على دراسة تجارب رواندا في الإصلاح الأمني وإعادة بناء المؤسسات بعد النزاعات.واستقبلت الرواندية الوفد في مقر قيادة قوات الدفاع في كيميهورورا، حيث أجرى رئيس الأركان الصومالي محادثات مع جوفينال مارزاموندا ورئيس الجنرال إم. كي. مبارك، تناولت قضايا وسبل توسيع التعاون العسكري.وزار الوفد خلال إقامته متحف الحملة ضد الإبادة وموقع لضحايا إبادة عام 1994 ضد التوتسي، حيث وضع إكليلًا من الزهور تخليدًا لذكراهم، في خطوة رمزية تؤكد البلدين بقيم السلام والمصالحة الوطنية.وتأتي الزيارة في ظل سعي مقديشو إلى تسريع إصلاح مؤسساتها الأمنية عقب انضمامها إلى جماعة شرق ، وما يرافق ذلك من مسؤوليات أمنية مشتركة ضمن المنظومة الإقليمية.(الجزيرة)