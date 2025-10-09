إيران تحذر من "خداع" إسرائيل ونقضها المتكرر للعهود

Advertisement

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية تحت عنوان "الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية في غزة"، أن تدعم أي تحرك يفضي إلى انسحاب القوات ، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى ، وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.وأشار البيان إلى أن طهران استخدمت، خلال العامين الماضيين، كل طاقاتها الدبلوماسية عبر منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل وحلفائها من أجل وقف العدوان على غزة.كما شددت الخارجية الإيرانية على مسؤولية في مواجهة ما وصفته بانتهاكات إسرائيل المتكررة للقانون الدولي، داعية إلى الحذر من محاولات تل أبيب الالتفاف على التعهدات والاتفاقات.وأكدت طهران أن وقف الجرائم لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤوليته القانونية والإنسانية في ملاحقة مرتكبي ما وصفتها بـ"جرائم الحرب والإبادة الجماعية"، داعية إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تقول إن إسرائيل تتمتع بها منذ عقود.واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على دعم إيران المستمر للمقاومة ، ومواصلة جهودها "لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال"، وفق تعبيرها.