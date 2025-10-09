23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران تحذر من "خداع" إسرائيل ونقضها المتكرر للعهود
Lebanon 24
09-10-2025
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت
وزارة الخارجية
الإيرانية
، اليوم الخميس، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة دعم طهران لأي خطوة أو مبادرة تهدف إلى وقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" في القطاع، لكنها في الوقت نفسه حذّرت من "خداع"
إسرائيل
ونقضها المتكرر للعهود.
Advertisement
وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية تحت عنوان "الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية في غزة"، أن
إيران
تدعم أي تحرك يفضي إلى انسحاب القوات
الإسرائيلية
، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى
الفلسطينيين
، وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن طهران استخدمت، خلال العامين الماضيين، كل طاقاتها الدبلوماسية عبر منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل وحلفائها من أجل وقف العدوان على غزة.
كما شددت الخارجية الإيرانية على مسؤولية
المجتمع الدولي
في مواجهة ما وصفته بانتهاكات إسرائيل المتكررة للقانون الدولي، داعية إلى الحذر من محاولات تل أبيب الالتفاف على التعهدات والاتفاقات.
وأكدت طهران أن وقف الجرائم لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤوليته القانونية والإنسانية في ملاحقة مرتكبي ما وصفتها بـ"جرائم الحرب والإبادة الجماعية"، داعية إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تقول إن إسرائيل تتمتع بها منذ عقود.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على دعم إيران المستمر للمقاومة
الفلسطينية
، ومواصلة جهودها "لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال"، وفق تعبيرها.
مواضيع ذات صلة
دراسة تحذر من روبوتات الدردشة: يمكن خداع المستخدم للكشف عن معلوماته
Lebanon 24
دراسة تحذر من روبوتات الدردشة: يمكن خداع المستخدم للكشف عن معلوماته
09/10/2025 22:53:49
09/10/2025 22:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: ندين انتهاك إسرائيل المتكرر لأراضي لبنان وسوريا
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: ندين انتهاك إسرائيل المتكرر لأراضي لبنان وسوريا
09/10/2025 22:53:49
09/10/2025 22:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام مدير "إف بي آي" السابق جيمس كومي بخداع الكونغرس وتضليل العدالة
Lebanon 24
اتهام مدير "إف بي آي" السابق جيمس كومي بخداع الكونغرس وتضليل العدالة
09/10/2025 22:53:49
09/10/2025 22:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تحذّر من عواقب "لا يمكن إصلاحها" لإعادة فرض العقوبات على إيران (الحدث)
Lebanon 24
روسيا تحذّر من عواقب "لا يمكن إصلاحها" لإعادة فرض العقوبات على إيران (الحدث)
09/10/2025 22:53:49
09/10/2025 22:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
الإيرانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزارة الخارجية الفلسطينية: وقف الحرب في غزة كان هدفنا منذ نحو عامين
Lebanon 24
وزارة الخارجية الفلسطينية: وقف الحرب في غزة كان هدفنا منذ نحو عامين
15:33 | 2025-10-09
09/10/2025 03:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 150 شاحنة مساعدات في طريقها إلى غزة
Lebanon 24
أكثر من 150 شاحنة مساعدات في طريقها إلى غزة
15:17 | 2025-10-09
09/10/2025 03:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بن غفير: إذا لم يتم تفكيك حماس فسوف نفكك الحكومة
Lebanon 24
بن غفير: إذا لم يتم تفكيك حماس فسوف نفكك الحكومة
14:44 | 2025-10-09
09/10/2025 02:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل الحية: تسلّمنا ضمانات أميركية تؤكد أن الحرب انتهت بشكل كامل
Lebanon 24
خليل الحية: تسلّمنا ضمانات أميركية تؤكد أن الحرب انتهت بشكل كامل
14:23 | 2025-10-09
09/10/2025 02:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة جديدة على قطاع النفط الإيرانيّ... ماذا شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة جديدة على قطاع النفط الإيرانيّ... ماذا شملت؟
14:13 | 2025-10-09
09/10/2025 02:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:14 | 2025-10-08
08/10/2025 04:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
16:23 | 2025-10-08
08/10/2025 04:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:33 | 2025-10-09
وزارة الخارجية الفلسطينية: وقف الحرب في غزة كان هدفنا منذ نحو عامين
15:17 | 2025-10-09
أكثر من 150 شاحنة مساعدات في طريقها إلى غزة
14:44 | 2025-10-09
بن غفير: إذا لم يتم تفكيك حماس فسوف نفكك الحكومة
14:23 | 2025-10-09
خليل الحية: تسلّمنا ضمانات أميركية تؤكد أن الحرب انتهت بشكل كامل
14:13 | 2025-10-09
عقوبات أميركيّة جديدة على قطاع النفط الإيرانيّ... ماذا شملت؟
14:00 | 2025-10-09
صحيفة إسرائيليّة: "حماس" ستُسيطر على غزة إعتباراً من هذا التاريخ
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 22:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 22:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 22:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24