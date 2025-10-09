Advertisement

عربي-دولي

إيران تحذر من "خداع" إسرائيل ونقضها المتكرر للعهود

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1427326-638956289631454364.png
Doc-P-1427326-638956289631454364.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة دعم طهران لأي خطوة أو مبادرة تهدف إلى وقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" في القطاع، لكنها في الوقت نفسه حذّرت من "خداع" إسرائيل ونقضها المتكرر للعهود.
Advertisement

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية تحت عنوان "الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية في غزة"، أن إيران تدعم أي تحرك يفضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن طهران استخدمت، خلال العامين الماضيين، كل طاقاتها الدبلوماسية عبر منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل وحلفائها من أجل وقف العدوان على غزة.

كما شددت الخارجية الإيرانية على مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة ما وصفته بانتهاكات إسرائيل المتكررة للقانون الدولي، داعية إلى الحذر من محاولات تل أبيب الالتفاف على التعهدات والاتفاقات.

وأكدت طهران أن وقف الجرائم لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤوليته القانونية والإنسانية في ملاحقة مرتكبي ما وصفتها بـ"جرائم الحرب والإبادة الجماعية"، داعية إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تقول إن إسرائيل تتمتع بها منذ عقود.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على دعم إيران المستمر للمقاومة الفلسطينية، ومواصلة جهودها "لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال"، وفق تعبيرها.
مواضيع ذات صلة
دراسة تحذر من روبوتات الدردشة: يمكن خداع المستخدم للكشف عن معلوماته
lebanon 24
09/10/2025 22:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: ندين انتهاك إسرائيل المتكرر لأراضي لبنان وسوريا
lebanon 24
09/10/2025 22:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اتهام مدير "إف بي آي" السابق جيمس كومي بخداع الكونغرس وتضليل العدالة
lebanon 24
09/10/2025 22:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تحذّر من عواقب "لا يمكن إصلاحها" لإعادة فرض العقوبات على إيران (الحدث)
lebanon 24
09/10/2025 22:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الإيرانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:33 | 2025-10-09
15:17 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
14:23 | 2025-10-09
14:13 | 2025-10-09
14:00 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24