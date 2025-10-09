ترامب: سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة

Advertisement

وأضاف : "سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة، وسنُشرف على إعادة إعمار القطاع بمساعدة عدد من البلدان".

ورأى أنّ "الهجوم على كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ، وطهران تُريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها".

قال الرئيس الأميركيّ "أنهينا الحرب في غزة، وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم، وسيتمّ الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء".