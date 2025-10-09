Advertisement

عربي-دولي

ترامب: سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة

Lebanon 24
09-10-2025 | 12:14
A-
A+
Doc-P-1427374-638956342246135837.png
Doc-P-1427374-638956342246135837.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب "أنهينا الحرب في غزة، وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم، وسيتمّ الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء".
Advertisement
 
 
وأضاف ترامب: "سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة، وسنُشرف على إعادة إعمار القطاع بمساعدة عدد من البلدان".
 
 
ورأى أنّ "الهجوم على إيران كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة، وطهران تُريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها".
 
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة وسنُشرف على إعادة إعمار القطاع بمساعدة عدد من البلدان
lebanon 24
09/10/2025 22:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب يدرس حضور مراسيم توقيع اتفاق غزة
lebanon 24
09/10/2025 22:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لحضور توقيع "اتفاق غزة".. السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر
lebanon 24
09/10/2025 22:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: أدعو الرئيس ترامب إلى زيارة مصر لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار حال التوصل إليه
lebanon 24
09/10/2025 22:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

قطاع غزة

دونالد

مار ال

ترامب

طهران

إيران

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:33 | 2025-10-09
15:17 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
14:23 | 2025-10-09
14:13 | 2025-10-09
14:00 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24