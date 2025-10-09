Advertisement

عربي-دولي

بوتين يُقرّر تأجيل القمة الروسية - العربية

Lebanon 24
09-10-2025 | 13:29
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله أول قمة روسية - عربية حيث اتفقا على تأجيل القمة إلى وقت لاحق.
وأضاف الكرملين أنه سيتم الاتفاق على موعد القمة الروسية-العربية في وقت لاحق. (روسيا اليوم)


