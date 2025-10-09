صحيفة إسرائيليّة: "حماس" ستُسيطر على غزة إعتباراً من هذا التاريخ

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ مصادر عسكريّة قالت لصحيفة " " الإسرائيليّة، إنّ "حركة " " ستستعيد السيطرة على معظم مناطق غزة إعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري، بالتوازي مع بدء انسحاب الجيش من القطاع تنفيذا لاتفاق وقف النار".وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، فإنّه في المرحلة الأولى، غادرت المنطقة القوات اللوجستية من عداد الفرق التي عملت في مدينة غزة خلال الشهر الماضي في إطار عملية "مركبات ب".وأشارت إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا بتفكيك مواقع عسكرية كبيرة وإعادتها إلى الأراضي ، مع تقليل تعداد القوات غير المقاتلة في منطقة غزة. وفي وقت لاحق وطوال نهاية الأسبوع، ستنسحب تدريجيا أيضًا القوات المقاتلة نفسها، حتى اكتمال الانسحاب إلى خارج القطاع. ومن المتوقع تسريح آلاف جنود الاحتياط في الأسبوع المقبل".وأضافت: "في المرحلة التالية، على الأرجح في أوائل الأسبوع المقبل، سيتم تنفيذ انسحاب إضافي من معظم محاور الفصل في جنوب القطاع، خاصة في منطقة . ومن المتوقع أن يعتمد الجيش الإسرائيلي على خطوط دفاعية أمامية وأعمق قليلا من "الشريط الأمني" الحالي القريب من الحدود، حتى الانتهاء من المفاوضات التي ستستمر بعد مرحلة إطلاق سراح الرهائن.وكشفت " أحرونوت" أنّ "الجيش الإسرائيلي سيُحافظ على سيطرة أمنية في المناطق التي سُوِّيت بالأرض بشكل أساسي، مثل جنوب ، وأطراف بيت حانون، والجهات الشرقية القريبة من الحدود في الشجاعية وخان يونس، ولكن الانسحاب الأكبر سيكون من معظم المنطقة، وستتمكن حماس من العودة للتجهيز وإعادة التنظيم فيها من اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار". (روسيا اليوم)