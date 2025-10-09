Advertisement

عربي-دولي

صحيفة إسرائيليّة: "حماس" ستُسيطر على غزة إعتباراً من هذا التاريخ

Lebanon 24
09-10-2025 | 14:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ مصادر عسكريّة قالت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، إنّ "حركة "حماس" ستستعيد السيطرة على معظم مناطق غزة إعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري، بالتوازي مع بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع تنفيذا لاتفاق وقف النار".
وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، فإنّه في المرحلة الأولى، غادرت المنطقة القوات اللوجستية من عداد الفرق التي عملت في مدينة غزة خلال الشهر الماضي في إطار عملية "مركبات جدعون ب".

وأشارت إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا بتفكيك مواقع عسكرية كبيرة وإعادتها إلى الأراضي الإسرائيلية، مع تقليل تعداد القوات غير المقاتلة في منطقة غزة. وفي وقت لاحق من اليوم وطوال نهاية الأسبوع، ستنسحب تدريجيا أيضًا القوات المقاتلة نفسها، حتى اكتمال الانسحاب إلى خارج القطاع. ومن المتوقع تسريح آلاف جنود الاحتياط في الأسبوع المقبل".

وأضافت: "في المرحلة التالية، على الأرجح في أوائل الأسبوع المقبل، سيتم تنفيذ انسحاب إضافي من معظم محاور الفصل في جنوب القطاع، خاصة في منطقة خان يونس. ومن المتوقع أن يعتمد الجيش الإسرائيلي على خطوط دفاعية أمامية وأعمق قليلا من "الشريط الأمني" الحالي القريب من الحدود، حتى الانتهاء من المفاوضات التي ستستمر بعد مرحلة إطلاق سراح الرهائن.

وكشفت "يديعوت أحرونوت" أنّ "الجيش الإسرائيلي سيُحافظ على سيطرة أمنية في المناطق التي سُوِّيت بالأرض بشكل أساسي، مثل جنوب رفح، وأطراف بيت حانون، والجهات الشرقية القريبة من الحدود في الشجاعية وخان يونس، ولكن الانسحاب الأكبر سيكون من معظم المنطقة، وستتمكن حماس من العودة للتجهيز وإعادة التنظيم فيها من اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر أمنية إسرائيلية: خطة ترامب تتضمن تفكيك حماس عسكريًا وسياسيًا وإعادة جميع الرهائن بالإضافة إلى إخراج حماس كليًا من قطاع غزة
lebanon 24
10/10/2025 01:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا "أعظم إنجاز لحماس".. صحيفة إسرائيلية تعترف
lebanon 24
10/10/2025 01:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تهاجم فرنسا: "لإخراجها من لبنان"!
lebanon 24
10/10/2025 01:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: توفير الخيم لسكان غزة اعتبارا من غدا تحضيرا لنقلهم
lebanon 24
10/10/2025 01:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24

