قوّات خاصة أحاطت بقائد "حماس" خليل الحيّة... ما هي مهامها؟

ذكرت "العربية"، أنّ قوّات خاصة معروفة بـ"GIS"، وتتبع لجهاز المخابرات ، أحاطت بقائد حركة " " خليل الحية، في مفاوضات شرم الشيخ، قبل يومين.وفي هذا الإطار، أوضح رشاد وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق، أنّ "هذه القوات جزء لا يتجزأ من جهاز المخابرات العامة منذ تأسيسه عام 1954، وهي مثل أي جهاز أمني عالمي، يضم قوات خاصة مسؤولة عن تأمين عملياته والعاملين به".ولفت إلى أن "أبرز مهام هذه القوات تأمين مبانٍ ووحدات المخابرات، وحماية قيادات الجهاز أثناء عملهم محليا ودوليا، وتتولى تأمين مهمات وعمليات المخابرات".وأشار إلى أنّ "هذه القوات، التي كانت تعتمد سابقا على الأسلحة القصيرة المدى، شهدت توسعا في تشكيلها وتسليحها بأحدث الأسلحة بعد أحداث 25 كانون الثاني 2011".وكشف أنّ "عناصر قوات النخبة تخضع لتدريبات محلية وخارجية رفيعة المستوى، حيث يتم اختيار أفرادها وفق معايير محددة تؤهلهم للياقة البدنية العالية والمهارات القتالية اللازمة لتحقيق أهدافها"، وقا إنّ "هذه القوات لعبت دورا محوريا في حماية الرئيس السابق محمد حسني مبارك خلال محاولة اغتياله في إثيوبيا".وأكد أنّ "القوات تواصل مهمتها في حماية الشخصيات المتواجدة في مصر تحت إشراف المخابرات، كما هو الحال حاليا في تأمين الوفد الفلسطيني في شرم الشيخ برئاسة خليل الحية، إذ تشمل مهامها أيضا تأمين الوفود أثناء تواجدها في مصر ، وتأمين المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها المخابرات المصرية، مثل مفاوضات شرم الشيخ".من جانبه، أوضح اللواء أبوبكر عبدالكريم، أنّ "من أهم اختصاصات هذه القوات ، كما أنها تُكلف بتنفيذ مهام محددة ودقيقة في العمليات الكبرى، مثل تحرير الرهائن، وتأمين شخصيات رسمية ومهمة، أو تأمين وصول المطلوبين للأمن المصري بتهم إرهابية". (العربية)