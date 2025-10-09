Advertisement

عربي-دولي

بن غفير: إذا لم يتم تفكيك حماس فسوف نفكك الحكومة

Lebanon 24
09-10-2025 | 14:44
Doc-P-1427425-638956432640324366.jpg
Doc-P-1427425-638956432640324366.jpg photos 0
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد له بتفكيك حماس، مؤكدا أنه "إذا لم يحدث ذلك فسنفكك الحكومة".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بن غفير قوله إنه سيصوت ضد الاتفاق الذي سيُقدم للحكومة للموافقة عليه، والمتعلق بالإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار.

وقال بن غفير: "نحن سعداء بالإفراج عن جميع الرهائن، لكننا سنصوت ضد إطلاق سراح القتلة".

وأضاف: "خلال المحادثات التي جرت بيني وبين رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة، أوضحت أنني لن أكون، تحت أي ظرف من الظروف، جزءا من حكومة تسمح باستمرار حكم حماس في غزة. وقد وعدني رئيس الوزراء بذلك".
وزير الأمن القومي

بنيامين نتنياهو

يديعوت أحرونوت

إيتمار بن غفير

الأمن القومي

وزير الأمن

الإسرائيلي

بيني وبين

