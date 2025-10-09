بن غفير: إذا لم يتم تفكيك حماس فسوف نفكك الحكومة

Advertisement

قال المتطرف إن رئيس الوزراء تعهد له بتفكيك ، مؤكدا أنه "إذا لم يحدث ذلك فسنفكك الحكومة".ونقلت صحيفة " " عن قوله إنه سيصوت ضد الاتفاق الذي سيُقدم للحكومة للموافقة عليه، والمتعلق بالإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار.وقال بن غفير: "نحن سعداء بالإفراج عن جميع الرهائن، لكننا سنصوت ضد إطلاق سراح القتلة".وأضاف: "خلال المحادثات التي جرت رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة، أوضحت أنني لن أكون، تحت أي ظرف من الظروف، جزءا من حكومة تسمح باستمرار حكم حماس في غزة. وقد وعدني رئيس الوزراء بذلك".