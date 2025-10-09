23
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بن غفير: إذا لم يتم تفكيك حماس فسوف نفكك الحكومة
Lebanon 24
09-10-2025
|
14:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الأمن القومي
الإسرائيلي
المتطرف
إيتمار بن غفير
إن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
تعهد له بتفكيك
حماس
، مؤكدا أنه "إذا لم يحدث ذلك فسنفكك الحكومة".
Advertisement
ونقلت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" عن
بن غفير
قوله إنه سيصوت ضد الاتفاق الذي سيُقدم للحكومة للموافقة عليه، والمتعلق بالإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار.
وقال بن غفير: "نحن سعداء بالإفراج عن جميع الرهائن، لكننا سنصوت ضد إطلاق سراح القتلة".
وأضاف: "خلال المحادثات التي جرت
بيني وبين
رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة، أوضحت أنني لن أكون، تحت أي ظرف من الظروف، جزءا من حكومة تسمح باستمرار حكم حماس في غزة. وقد وعدني رئيس الوزراء بذلك".
مواضيع ذات صلة
بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة إذا بقيت حماس بعد إطلاق الرهائن
Lebanon 24
بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة إذا بقيت حماس بعد إطلاق الرهائن
10/10/2025 01:11:48
10/10/2025 01:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
Lebanon 24
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
10/10/2025 01:11:48
10/10/2025 01:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنعمق ضرباتنا في غزة حتى نعيد جميع المختطفين ونفكك حماس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنعمق ضرباتنا في غزة حتى نعيد جميع المختطفين ونفكك حماس
10/10/2025 01:11:48
10/10/2025 01:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بن غفير لنتنياهو: ليس لديك تفويض لإنهاء الحرب من دون هزيمة حماس
Lebanon 24
بن غفير لنتنياهو: ليس لديك تفويض لإنهاء الحرب من دون هزيمة حماس
10/10/2025 01:11:48
10/10/2025 01:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الأمن القومي
بنيامين نتنياهو
يديعوت أحرونوت
إيتمار بن غفير
الأمن القومي
وزير الأمن
الإسرائيلي
بيني وبين
تابع
قد يعجبك أيضاً
مكتب نتنياهو: الحرب ضدّ "حزب الله" فُرِضَت علينا
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الحرب ضدّ "حزب الله" فُرِضَت علينا
16:45 | 2025-10-09
09/10/2025 04:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب ينقل الأمونيا
Lebanon 24
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب ينقل الأمونيا
16:23 | 2025-10-09
09/10/2025 04:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة
16:04 | 2025-10-09
09/10/2025 04:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قوّات خاصة أحاطت بقائد "حماس" خليل الحيّة... ما هي مهامها؟
Lebanon 24
قوّات خاصة أحاطت بقائد "حماس" خليل الحيّة... ما هي مهامها؟
16:00 | 2025-10-09
09/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الفلسطينية: وقف الحرب في غزة كان هدفنا منذ نحو عامين
Lebanon 24
وزارة الخارجية الفلسطينية: وقف الحرب في غزة كان هدفنا منذ نحو عامين
15:33 | 2025-10-09
09/10/2025 03:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:45 | 2025-10-09
مكتب نتنياهو: الحرب ضدّ "حزب الله" فُرِضَت علينا
16:23 | 2025-10-09
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب ينقل الأمونيا
16:04 | 2025-10-09
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة
16:00 | 2025-10-09
قوّات خاصة أحاطت بقائد "حماس" خليل الحيّة... ما هي مهامها؟
15:33 | 2025-10-09
وزارة الخارجية الفلسطينية: وقف الحرب في غزة كان هدفنا منذ نحو عامين
15:17 | 2025-10-09
أكثر من 150 شاحنة مساعدات في طريقها إلى غزة
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 01:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 01:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 01:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24