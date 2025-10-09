Advertisement

عربي-دولي

وزارة الخارجية الفلسطينية: وقف الحرب في غزة كان هدفنا منذ نحو عامين

Lebanon 24
09-10-2025 | 15:33
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن وقف الحرب في غزة كان هدف القيادة الفلسطينية منذ نحو عامين، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية مستمرة لتحقيق هذا الهدف وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
كما أضافت أن مؤتمر نيويورك الأخير خلق زخماً دولياً مهماً، وساهم في زيادة الضغوط على إسرائيل لدفعها نحو الالتزام بمسار سياسي واضح يضمن إنهاء الحرب وبدء عملية سلام حقيقية.

وأكدت أن السلطة الفلسطينية مستمرة في عملية الإصلاح الداخلي، مشيرة إلى أن ذلك "لا يعرقل قيامها بمسؤولياتها الوطنية والسياسية تجاه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة". (العربية)
