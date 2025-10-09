وزارة الخارجية الفلسطينية: وقف الحرب في غزة كان هدفنا منذ نحو عامين

Advertisement

قالت ، إن وقف الحرب في غزة كان هدف القيادة منذ نحو عامين، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية مستمرة لتحقيق هذا الهدف وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.كما أضافت أن الأخير خلق زخماً دولياً مهماً، وساهم في زيادة الضغوط على لدفعها نحو الالتزام بمسار سياسي واضح يضمن إنهاء الحرب وبدء عملية سلام حقيقية.وأكدت أن مستمرة في عملية الإصلاح الداخلي، مشيرة إلى أن ذلك "لا يعرقل قيامها بمسؤولياتها الوطنية والسياسية تجاه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة". (العربية)