عربي-دولي

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة

Lebanon 24
09-10-2025 | 16:04
أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه "هاجم عناصر لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة، كانت تعمل بالقرب من القوّات الإسرائيليّة، وشكّلت تهديداً مباشراً وفوريّاً على القوات العاملة في المنطقة".
الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

حماس

16:45 | 2025-10-09
16:23 | 2025-10-09
16:00 | 2025-10-09
15:33 | 2025-10-09
15:17 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24