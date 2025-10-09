الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه "هاجم عناصر لحركة " " في شمال ، كانت تعمل بالقرب من القوّات الإسرائيليّة، وشكّلت تهديداً مباشراً وفوريّاً على القوات العاملة في المنطقة".

