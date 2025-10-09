23
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
عربي-دولي
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة
Lebanon 24
09-10-2025
|
16:04
photos
أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه "هاجم عناصر لحركة "
حماس
" في شمال
قطاع غزة
، كانت تعمل بالقرب من القوّات الإسرائيليّة، وشكّلت تهديداً مباشراً وفوريّاً على القوات العاملة في المنطقة".
