زلزال قوي يضرب الفلبين.. وتحذيرات من تسونامي قد يصل إلى دول مجاورة

وفي السياق، أصدر مركز التحذير من التسونامي في تنبيهاً عاجلاً أوضح فيه أن أمواج تسونامي قد تصل إلى ارتفاع يتراوح بين مترٍ واحد وثلاثة أمتار فوق مستوى المد الطبيعي على بعض سواحل الفلبين، مع احتمال أن تمتد أمواج أقل ارتفاعاً، بين 0.3 و1 متر، إلى سواحل كل من وبالاو.وأكدت السلطات أنها تراقب الوضع عن كثب، داعية السكان في المناطق الساحلية إلى الابتعاد عن الشواطئ والمرتفعات المنخفضة تحسباً لأي تطورات. كما تم رفع حالة التأهب في عدد من الجنوبية وسط استمرار الهزات الارتدادية.