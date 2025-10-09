Advertisement

عربي-دولي

زلزال قوي يضرب الفلبين.. وتحذيرات من تسونامي قد يصل إلى دول مجاورة

Lebanon 24
09-10-2025 | 23:05
أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالاً بقوة 7.4 درجات ضرب منطقة مينداناو جنوب الفلبين، على عمق يقدّر بنحو 58 كيلومتراً تحت سطح الأرض، ما أثار تحذيرات واسعة من احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة.
وفي السياق، أصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ تنبيهاً عاجلاً أوضح فيه أن أمواج تسونامي قد تصل إلى ارتفاع يتراوح بين مترٍ واحد وثلاثة أمتار فوق مستوى المد الطبيعي على بعض سواحل الفلبين، مع احتمال أن تمتد أمواج أقل ارتفاعاً، بين 0.3 و1 متر، إلى سواحل كل من إندونيسيا وبالاو.

وأكدت السلطات الفلبينية أنها تراقب الوضع عن كثب، داعية السكان في المناطق الساحلية إلى الابتعاد عن الشواطئ والمرتفعات المنخفضة تحسباً لأي تطورات. كما تم رفع حالة التأهب في عدد من المقاطعات الجنوبية وسط استمرار الهزات الارتدادية.
 
في السياق، قال الرئيس الفلبيني: "نقيم الآن الوضع الميداني ونعمل على ضمان سلامة الجميع بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجات".
