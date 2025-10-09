قاضية أميركية تقف في وجه ترامب: ليس هناك تمرّد

Advertisement

وقالت القاضية ماري في نصّ الحكم إنّ الوضع الأمني في شيكاغو "لا يرقى إلى مستوى خطر تمرّد" كما زعمت الإدارة لتبرير إرسال الجنود، مشيرة إلى أنّ "لم تقدّم أي دليل موثوق" على وجود تهديد داخلي يبرّر هذا القرار.وأضافت بيري أنّ نشر قوات عسكرية غير مدرّبة على مهام حفظ النظام قد يؤدي إلى "صبّ الزيت على النار" بدل تهدئة التوتر، معتبرة أن الخطوة الرئاسية تمثل تجاوزًا واضحًا لصلاحيات .ويأتي هذا الحكم بعد أقل من 24 ساعة على وصول نحو 500 جندي إلى منطقة شيكاغو ضمن حملة أعلنها لمكافحة الهجرة غير النظامية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية الأميركية.