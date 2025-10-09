24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قاضية أميركية تقف في وجه ترامب: ليس هناك تمرّد
Lebanon 24
09-10-2025
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، الخميس، قرارًا يقضي بتعليق تنفيذ أمر
الرئيس دونالد ترامب
القاضي بنشر
قوات الحرس الوطني
في مدينة شيكاغو ومحيطها، معتبرة أن مبررات
الإدارة الأميركية
"غير قانونية ولا تستند إلى واقع ميداني خطير".
Advertisement
وقالت القاضية ماري
بيري
في نصّ الحكم إنّ الوضع الأمني في شيكاغو "لا يرقى إلى مستوى خطر تمرّد" كما زعمت الإدارة لتبرير إرسال الجنود، مشيرة إلى أنّ
وزارة الأمن الداخلي
"لم تقدّم أي دليل موثوق" على وجود تهديد داخلي يبرّر هذا القرار.
وأضافت بيري أنّ نشر قوات عسكرية غير مدرّبة على مهام حفظ النظام قد يؤدي إلى "صبّ الزيت على النار" بدل تهدئة التوتر، معتبرة أن الخطوة الرئاسية تمثل تجاوزًا واضحًا لصلاحيات
السلطة التنفيذية
.
ويأتي هذا الحكم بعد أقل من 24 ساعة على وصول نحو 500 جندي إلى منطقة شيكاغو ضمن حملة أعلنها
ترامب
لمكافحة الهجرة غير النظامية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية الأميركية.
مواضيع ذات صلة
هل تقف أوروبا حقا في وجه إسرائيل؟ تقرير يكشف جدّيتها
Lebanon 24
هل تقف أوروبا حقا في وجه إسرائيل؟ تقرير يكشف جدّيتها
10/10/2025 11:09:59
10/10/2025 11:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قاضية فدرالية أميركية في بوسطن تلغي قرار إدارة ترامب تجميد تمويل جامعة "هارفرد" على خلفية اتهامات بتفشي "معاداة السامية"
Lebanon 24
قاضية فدرالية أميركية في بوسطن تلغي قرار إدارة ترامب تجميد تمويل جامعة "هارفرد" على خلفية اتهامات بتفشي "معاداة السامية"
10/10/2025 11:09:59
10/10/2025 11:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ولاية أميركية تقاضي ترامب.. إليكم السبب
Lebanon 24
ولاية أميركية تقاضي ترامب.. إليكم السبب
10/10/2025 11:09:59
10/10/2025 11:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركية جديدة على قضاة في "الجنائية الدولية"
Lebanon 24
عقوبات أميركية جديدة على قضاة في "الجنائية الدولية"
10/10/2025 11:09:59
10/10/2025 11:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
وزارة الأمن الداخلي
الإدارة الأميركية
قوات الحرس الوطني
السلطة التنفيذية
دونالد ترامب
الحرس الوطني
وزارة الأمن
تابع
قد يعجبك أيضاً
يصل الإثنين.. تفاصيل جديدة عن زيارة ترامب لإسرائيل
Lebanon 24
يصل الإثنين.. تفاصيل جديدة عن زيارة ترامب لإسرائيل
03:58 | 2025-10-10
10/10/2025 03:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
منافسان أحدهما عربي يزاحمان ترامب على جائزة نوبل للسلام
Lebanon 24
منافسان أحدهما عربي يزاحمان ترامب على جائزة نوبل للسلام
03:40 | 2025-10-10
10/10/2025 03:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التوصل الى وقف إطلاق النار في غزة.. "New York Times" تكشف: هذا ما يحتاجه الشرق الأوسط
Lebanon 24
بعد التوصل الى وقف إطلاق النار في غزة.. "New York Times" تكشف: هذا ما يحتاجه الشرق الأوسط
03:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا اللحظات الأولى لبدء إنسحاب إسرائيل من غزة
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا اللحظات الأولى لبدء إنسحاب إسرائيل من غزة
03:25 | 2025-10-10
10/10/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسلا" في ورطة
Lebanon 24
"تسلا" في ورطة
03:09 | 2025-10-10
10/10/2025 03:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
14:05 | 2025-10-09
09/10/2025 02:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:58 | 2025-10-10
يصل الإثنين.. تفاصيل جديدة عن زيارة ترامب لإسرائيل
03:40 | 2025-10-10
منافسان أحدهما عربي يزاحمان ترامب على جائزة نوبل للسلام
03:30 | 2025-10-10
بعد التوصل الى وقف إطلاق النار في غزة.. "New York Times" تكشف: هذا ما يحتاجه الشرق الأوسط
03:25 | 2025-10-10
بالفيديو.. شاهدوا اللحظات الأولى لبدء إنسحاب إسرائيل من غزة
03:09 | 2025-10-10
"تسلا" في ورطة
02:59 | 2025-10-10
إطلاق مرتقب للرهائن في غزة.. ما المعلوم عن مصيرهم؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 11:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 11:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 11:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24