قاضية أميركية تقف في وجه ترامب: ليس هناك تمرّد

Lebanon 24
09-10-2025 | 23:23
أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، الخميس، قرارًا يقضي بتعليق تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب القاضي بنشر قوات الحرس الوطني في مدينة شيكاغو ومحيطها، معتبرة أن مبررات الإدارة الأميركية "غير قانونية ولا تستند إلى واقع ميداني خطير".
وقالت القاضية ماري بيري في نصّ الحكم إنّ الوضع الأمني في شيكاغو "لا يرقى إلى مستوى خطر تمرّد" كما زعمت الإدارة لتبرير إرسال الجنود، مشيرة إلى أنّ وزارة الأمن الداخلي "لم تقدّم أي دليل موثوق" على وجود تهديد داخلي يبرّر هذا القرار.

وأضافت بيري أنّ نشر قوات عسكرية غير مدرّبة على مهام حفظ النظام قد يؤدي إلى "صبّ الزيت على النار" بدل تهدئة التوتر، معتبرة أن الخطوة الرئاسية تمثل تجاوزًا واضحًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.

ويأتي هذا الحكم بعد أقل من 24 ساعة على وصول نحو 500 جندي إلى منطقة شيكاغو ضمن حملة أعلنها ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية الأميركية.

