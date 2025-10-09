Advertisement

عربي-دولي

واشنطن بوست: ترامب الأجدر بجائزة نوبل للسلام

Lebanon 24
09-10-2025 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1427505-638956744340999153.png
Doc-P-1427505-638956744340999153.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا تحليليًا، مساء الخميس، اعتبرت فيه أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستحق بجدارة جائزة "نوبل للسلام"، أكثر من أي رئيس أميركي قبله، مشيرة إلى إنجازاته "الاستثنائية" في تحقيق اتفاقات سلام حول العالم.
Advertisement

وركز المقال على أن ترامب، خلال ولايته الأولى، حقق أربع اتفاقيات سلام بين دول عربية وإسرائيل، في سابقة منذ أكثر من 25 عامًا. أما في ولايته الثانية، فقد جمع قادة الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام في البيت الأبيض، وساهم في تهدئة النزاعات بين الهند وباكستان، وتايلاند وكمبوديا، وأرمينيا وأذربيجان.

ورأت الصحيفة أن أبرز إنجازاته تمثل في "عملية مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني، والتي انتهت بوقف الحرب بين إيران وإسرائيل بعد 12 يومًا فقط. كما أشارت إلى جهوده في التوسط بين صربيا وكوسوفو، ومصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.

أما بشأن خطته الأخيرة بين إسرائيل وحماس، فقالت واشنطن بوست إن ترامب وضع الحركة أمام خيارين حاسمين: إما القبول بالصفقة أو تحمّل مسؤولية استمرار الحرب في غزة. وخلص المقال إلى أن ما قدمه ترامب "من أجل السلام العالمي لم يقدمه أي رئيس أميركي آخر"، معتبرة أن تجاهله من قبل لجنة نوبل "سيثير الشكوك حول مصداقية الجائزة".
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
منافسان أحدهما عربي يزاحمان ترامب على جائزة نوبل للسلام
lebanon 24
10/10/2025 11:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام
lebanon 24
10/10/2025 11:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي يُشيد بدور ترامب في اتفاق غزة: يستحق جائزة نوبل للسلام
lebanon 24
10/10/2025 11:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام
lebanon 24
10/10/2025 11:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

سكاي نيوز

الإيراني

إسرائيل

دونالد

واشنطن

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:58 | 2025-10-10
03:40 | 2025-10-10
03:30 | 2025-10-10
03:25 | 2025-10-10
03:09 | 2025-10-10
02:59 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24