واشنطن بوست: ترامب الأجدر بجائزة نوبل للسلام

(سكاي نيوز)

نشرت صحيفة بوست مقالا تحليليًا، مساء الخميس، اعتبرت فيه أن الرئيس الأميركي يستحق بجدارة جائزة "نوبل للسلام"، أكثر من أي رئيس أميركي قبله، مشيرة إلى إنجازاته "الاستثنائية" في تحقيق اتفاقات سلام حول العالم.وركز المقال على أن ، خلال ولايته الأولى، حقق أربع اتفاقيات سلام بين دول عربية وإسرائيل، في سابقة منذ أكثر من 25 عامًا. أما في ولايته الثانية، فقد جمع قادة الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام في ، وساهم في تهدئة النزاعات بين الهند وباكستان، وتايلاند وكمبوديا، وأرمينيا وأذربيجان.ورأت الصحيفة أن أبرز إنجازاته تمثل في "عملية مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت البرنامج ، والتي انتهت بوقف الحرب بين وإسرائيل بعد 12 يومًا فقط. كما أشارت إلى جهوده في التوسط بين صربيا وكوسوفو، ومصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.أما بشأن خطته الأخيرة بين وحماس، فقالت واشنطن بوست إن ترامب وضع الحركة أمام خيارين حاسمين: إما القبول بالصفقة أو تحمّل مسؤولية استمرار الحرب في غزة. وخلص المقال إلى أن ما قدمه ترامب "من أجل السلام العالمي لم يقدمه أي رئيس أميركي آخر"، معتبرة أن تجاهله من قبل لجنة نوبل "سيثير الشكوك حول مصداقية الجائزة".