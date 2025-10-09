24
عربي-دولي
بعد التوصل لاتفاق.. هذا ما قاله عباس لقناة إسرائيلية في مقابلة نادرة
Lebanon 24
09-10-2025
|
23:32
في مقابلة نادرة مع القناة
الإسرائيلية
"12"، أعرب الرئيس الفلسطيني
محمود عباس
عن أمله في أن يسود السلام والأمن والاستقرار بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيدًا باتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلنت عنه
الولايات المتحدة
، واصفًا إياه بأنه "يوم عظيم جدًا".
وقال عباس، خلال المقابلة التي أُجريت في
رام الله
، إن ما جرى يمثل بارقة أمل لوقف شلال
الدم
الذي أغرق غزة والضفة والقدس، مضيفًا: "اليوم نحن سعداء أن شلال الدم قد توقف، ونأمل أن يستمر، وأن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين
إسرائيل
."
وفيما يتعلق بمطلب إسرائيل بوقف دفع الرواتب لعائلات الأسرى
الفلسطينيين
في سجونها، كشف الرئيس الفلسطيني أن السلطة وضعت خطة إصلاح شاملة تشمل هذا الملف، قائلاً: "لدينا خطة إصلاح، ومن ضمنها موضوع رواتب الأسرى، وقد اتفقنا على ذلك مع الولايات المتحدة ووافقت عليه."
وأشار عباس إلى أن الإصلاحات تشمل قطاعات التعليم والمالية والصحة والأمن، مؤكدًا أن بعضها دخل حيز التنفيذ فعلاً، فيما يستمر العمل على استكمال بقية البنود.
وختم الرئيس الفلسطيني بالتأكيد على أن السلطة ماضية في هذا المسار من أجل أن تصبح، على حد قوله، "سلطة يُضرب بها المثل، وقادرة على الاستمرار بقيادة الشعب الفلسطيني نحو مستقبل أفضل". (سكاي نيوز)
