بعد التوصل لاتفاق.. هذا ما قاله عباس لقناة إسرائيلية في مقابلة نادرة

وقال عباس، خلال المقابلة التي أُجريت في ، إن ما جرى يمثل بارقة أمل لوقف شلال الذي أغرق غزة والضفة والقدس، مضيفًا: "اليوم نحن سعداء أن شلال الدم قد توقف، ونأمل أن يستمر، وأن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين ."وفيما يتعلق بمطلب إسرائيل بوقف دفع الرواتب لعائلات الأسرى في سجونها، كشف الرئيس الفلسطيني أن السلطة وضعت خطة إصلاح شاملة تشمل هذا الملف، قائلاً: "لدينا خطة إصلاح، ومن ضمنها موضوع رواتب الأسرى، وقد اتفقنا على ذلك مع الولايات المتحدة ووافقت عليه."وأشار عباس إلى أن الإصلاحات تشمل قطاعات التعليم والمالية والصحة والأمن، مؤكدًا أن بعضها دخل حيز التنفيذ فعلاً، فيما يستمر العمل على استكمال بقية البنود.وختم الرئيس الفلسطيني بالتأكيد على أن السلطة ماضية في هذا المسار من أجل أن تصبح، على حد قوله، "سلطة يُضرب بها المثل، وقادرة على الاستمرار بقيادة الشعب الفلسطيني نحو مستقبل أفضل". (سكاي نيوز)