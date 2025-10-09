Advertisement

عربي-دولي

هجوم روسي واسع على كييف.. وانقطاع شامل للكهرباء

Lebanon 24
09-10-2025 | 23:43
A-
A+
Doc-P-1427511-638956757044159964.png
Doc-P-1427511-638956757044159964.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات الأوكرانية فجر الجمعة، أن مناطق واسعة من شرق العاصمة كييف غرقت في الظلام بعد ضربات روسية كثيفة استهدفت منشآت الطاقة في أنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ سبع سنوات في منطقة زابوريجيا جنوبي شرق أوكرانيا.
Advertisement

وقال رئيس بلدية كييف عبر تطبيق "تلغرام" إن "الضفة الشرقية أصبحت بلا كهرباء بالكامل، وهناك مشاكل في شبكة المياه".

وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية أن البلاد تواجه "هجومًا ضخمًا ومنسقًا" على بنيتها التحتية للطاقة، فيما دوّت انفجارات عديدة في العاصمة وسمع صوت طائرات مسيّرة هجومية.

وأوضح حاكم زابوريجيا أن الطفل الضحية توفي في المستشفى بعد إصابته جراء قصف ليلي استهدف المنطقة.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اتهم موسكو قبل يومين بالسعي إلى "زرع الفوضى" من خلال تكثيف ضرباتها ضد منشآت الطاقة والسكك الحديد، مؤكداً أن تلك الهجمات تشكّل ضغطًا كبيرًا على قطاع الغاز وقد تدفع البلاد إلى زيادة وارداتها مع اقتراب الشتاء.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
وكالات أجنبية: انقطاع الكهرباء عن موقع تشيرنوبيل النووي بعد هجوم روسي
lebanon 24
10/10/2025 11:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الكهرباء بمنطقة كيروفوراد الأوكرانية بعد هجوم روسي بطائرات مسيّرة (سكاي نيوز)
lebanon 24
10/10/2025 11:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء.. ضربة روسية دقيقة تستهدف أهدافا عسكرية في أوكرانيا
lebanon 24
10/10/2025 11:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الكهرباء في بلغورود الروسية للمرة الأولى منذ بداية الحرب عقب هجوم أوكراني
lebanon 24
10/10/2025 11:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

الطاقة الأوكرانية

الضفة الشرقية

وزارة الطاقة

الأوكرانية

فولوديمير

زيلينسكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:58 | 2025-10-10
03:40 | 2025-10-10
03:30 | 2025-10-10
03:25 | 2025-10-10
03:09 | 2025-10-10
02:59 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24