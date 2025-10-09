هجوم روسي واسع على كييف.. وانقطاع شامل للكهرباء



وقال رئيس بلدية كييف عبر تطبيق " " إن " أصبحت بلا كهرباء بالكامل، وهناك مشاكل في شبكة المياه".



وأكدت وزارة أن البلاد تواجه "هجومًا ضخمًا ومنسقًا" على بنيتها التحتية للطاقة، فيما دوّت انفجارات عديدة في العاصمة وسمع صوت طائرات مسيّرة هجومية.



وكان الرئيس الأوكراني قد اتهم قبل يومين بالسعي إلى "زرع الفوضى" من خلال تكثيف ضرباتها ضد منشآت الطاقة والسكك الحديد، مؤكداً أن تلك الهجمات تشكّل ضغطًا كبيرًا على قطاع وقد تدفع البلاد إلى زيادة وارداتها مع اقتراب الشتاء.

(العربية)