24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هجوم روسي واسع على كييف.. وانقطاع شامل للكهرباء
Lebanon 24
09-10-2025
|
23:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات
الأوكرانية
فجر الجمعة، أن مناطق واسعة من شرق العاصمة
كييف
غرقت في الظلام بعد ضربات روسية كثيفة استهدفت منشآت الطاقة في أنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ سبع سنوات في منطقة زابوريجيا جنوبي شرق
أوكرانيا
.
Advertisement
وقال رئيس بلدية كييف عبر تطبيق "
تلغرام
" إن "
الضفة الشرقية
أصبحت بلا كهرباء بالكامل، وهناك مشاكل في شبكة المياه".
وأكدت وزارة
الطاقة الأوكرانية
أن البلاد تواجه "هجومًا ضخمًا ومنسقًا" على بنيتها التحتية للطاقة، فيما دوّت انفجارات عديدة في العاصمة وسمع صوت طائرات مسيّرة هجومية.
وأوضح حاكم زابوريجيا أن الطفل الضحية توفي في المستشفى بعد إصابته جراء قصف ليلي استهدف المنطقة.
وكان الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
قد اتهم
موسكو
قبل يومين بالسعي إلى "زرع الفوضى" من خلال تكثيف ضرباتها ضد منشآت الطاقة والسكك الحديد، مؤكداً أن تلك الهجمات تشكّل ضغطًا كبيرًا على قطاع
الغاز
وقد تدفع البلاد إلى زيادة وارداتها مع اقتراب الشتاء.
(العربية)
مواضيع ذات صلة
وكالات أجنبية: انقطاع الكهرباء عن موقع تشيرنوبيل النووي بعد هجوم روسي
Lebanon 24
وكالات أجنبية: انقطاع الكهرباء عن موقع تشيرنوبيل النووي بعد هجوم روسي
10/10/2025 11:10:26
10/10/2025 11:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء بمنطقة كيروفوراد الأوكرانية بعد هجوم روسي بطائرات مسيّرة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء بمنطقة كيروفوراد الأوكرانية بعد هجوم روسي بطائرات مسيّرة (سكاي نيوز)
10/10/2025 11:10:26
10/10/2025 11:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء.. ضربة روسية دقيقة تستهدف أهدافا عسكرية في أوكرانيا
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء.. ضربة روسية دقيقة تستهدف أهدافا عسكرية في أوكرانيا
10/10/2025 11:10:26
10/10/2025 11:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء في بلغورود الروسية للمرة الأولى منذ بداية الحرب عقب هجوم أوكراني
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء في بلغورود الروسية للمرة الأولى منذ بداية الحرب عقب هجوم أوكراني
10/10/2025 11:10:26
10/10/2025 11:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فولوديمير زيلينسكي
الطاقة الأوكرانية
الضفة الشرقية
وزارة الطاقة
الأوكرانية
فولوديمير
زيلينسكي
تابع
قد يعجبك أيضاً
يصل الإثنين.. تفاصيل جديدة عن زيارة ترامب لإسرائيل
Lebanon 24
يصل الإثنين.. تفاصيل جديدة عن زيارة ترامب لإسرائيل
03:58 | 2025-10-10
10/10/2025 03:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
منافسان أحدهما عربي يزاحمان ترامب على جائزة نوبل للسلام
Lebanon 24
منافسان أحدهما عربي يزاحمان ترامب على جائزة نوبل للسلام
03:40 | 2025-10-10
10/10/2025 03:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التوصل الى وقف إطلاق النار في غزة.. "New York Times" تكشف: هذا ما يحتاجه الشرق الأوسط
Lebanon 24
بعد التوصل الى وقف إطلاق النار في غزة.. "New York Times" تكشف: هذا ما يحتاجه الشرق الأوسط
03:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا اللحظات الأولى لبدء إنسحاب إسرائيل من غزة
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا اللحظات الأولى لبدء إنسحاب إسرائيل من غزة
03:25 | 2025-10-10
10/10/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسلا" في ورطة
Lebanon 24
"تسلا" في ورطة
03:09 | 2025-10-10
10/10/2025 03:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
14:05 | 2025-10-09
09/10/2025 02:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:58 | 2025-10-10
يصل الإثنين.. تفاصيل جديدة عن زيارة ترامب لإسرائيل
03:40 | 2025-10-10
منافسان أحدهما عربي يزاحمان ترامب على جائزة نوبل للسلام
03:30 | 2025-10-10
بعد التوصل الى وقف إطلاق النار في غزة.. "New York Times" تكشف: هذا ما يحتاجه الشرق الأوسط
03:25 | 2025-10-10
بالفيديو.. شاهدوا اللحظات الأولى لبدء إنسحاب إسرائيل من غزة
03:09 | 2025-10-10
"تسلا" في ورطة
02:59 | 2025-10-10
إطلاق مرتقب للرهائن في غزة.. ما المعلوم عن مصيرهم؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 11:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 11:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 11:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24