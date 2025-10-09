Advertisement

عربي-دولي

ترامب يؤكد: لن يُجبر أحد على مغادرة غزة بل العكس هو الصحيح

Lebanon 24
09-10-2025 | 23:49
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس أن "أحدا لن يجبر على مغادرة" غزة. 
وقال ترامب في المكتب البيضوي حيث استقبل الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب إن "أحدا لن يجبر على المغادرة، بل العكس هو الصحيح".

وأضاف ترامب: "أعتزم التوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد".

وشدد الرئيس الأميركي على أن "الشرق الأوسط سيكون عظيما بعد سنة من الآن".

وتابع قائلا: "سيعود الرهائن الإثنين أو الثلاثاء. سأكون هناك على الأرجح. آمل بأن أكون هناك. نخطط للمغادرة في وقت ما يوم الأحد وأتطلع لذلك".

وأعلنت إسرائيل أمس الخميس أن جميع الأطراف المعنية وقعت في مصر على المسودة النهائية للاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب بشأن غزة، ما يشكّل محطة أساسية باتجاه إنهاء الحرب المستمرة منذ سنتين في القطاع الفلسطيني المُحاصر والمدمر والتي أوقعت عشرات آلاف القتلى وخلّفت كارثة إنسانية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24