ترامب يؤكد: لن يُجبر أحد على مغادرة غزة بل العكس هو الصحيح

أعلن الرئيس الأميركي أمس الخميس أن "أحدا لن يجبر على مغادرة" غزة.وقال في المكتب البيضوي حيث استقبل الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب إن "أحدا لن يجبر على المغادرة، بل العكس هو الصحيح".وأضاف ترامب: "أعتزم التوجه إلى ".وشدد الرئيس الأميركي على أن "الشرق الأوسط سيكون عظيما بعد سنة من الآن".وتابع قائلا: "سيعود الرهائن الإثنين أو الثلاثاء. سأكون هناك على الأرجح. آمل بأن أكون هناك. نخطط للمغادرة في وقت ما يوم الأحد وأتطلع لذلك".وأعلنت أمس الخميس أن جميع الأطراف المعنية وقعت في مصر على المسودة النهائية للاتفاق على المرحلة الأولى من خطة بشأن غزة، ما يشكّل محطة أساسية باتجاه إنهاء الحرب المستمرة منذ سنتين في القطاع الفلسطيني المُحاصر والمدمر والتي أوقعت عشرات آلاف القتلى وخلّفت كارثة إنسانية.