لتسوية "عدم العدالة التنافسية".. ترامب يقترح حظر تحليق شركات الطيران الصينية فوق روسيا
Lebanon 24
10-10-2025
|
01:01
في خطوة جديدة تُبرز تصاعد التوتر التجاري بين
واشنطن
وبكين، اقترحت
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
، يوم الخميس، منع شركات الطيران
الصينية
من استخدام المجال الجوي الروسي في رحلاتها من وإلى
الولايات المتحدة
، معتبرة أن هذه الممارسة تمنحها ميزة تنافسية غير عادلة مقارنة بالشركات الأميركية.
وقالت وزارة النقل الأميركية في أمرها المقترح إن "هذا الخلل أصبح عاملًا تنافسيًا مهمًا"، مشيرة إلى أن التحليق عبر الأجواء الروسية يقلل زمن الرحلة واستهلاك الوقود، ما يمنح الشركات الصينية تفوقًا من حيث التكلفة والوقت.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى "تسوية هذا التفاوت التنافسي" الذي نتج عن منع
روسيا
لشركات الطيران الأميركية والأوروبية من دخول مجالها الجوي، بعد أن فرضت واشنطن حظرًا مماثلًا على الرحلات الروسية في آذار 2022 عقب غزو
أوكرانيا
.
لم تُصدر السفارة الصينية في واشنطن ولا مجموعة "خطوط الطيران لأمريكا" التي تمثل شركات كبرى مثل أمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز أي تعليق فوري على المقترح الأميركي.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار، في حال اعتماده رسميًا، على رحلات تشغّلها الخطوط الجوية الصينية، وشرق
الصين
، وشيامن، وجنوب الصين.
