تايوان تعلن إنشاء "قبة T".. فما هي؟

وقال لاي، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني لتايوان، إن بلاده "مصمّمة على زيادة الإنفاق الدفاعي وتطوير صناعاتها العسكرية"، مؤكدًا أن حكومته ستقترح ميزانية خاصة للدفاع بحلول نهاية العام.وأضاف: "زيادة الإنفاق الدفاعي ليست مجرد خيار، بل ضرورة لمواجهة التهديدات المعادية، وهي أيضًا قوة دافعة لتطوير صناعاتنا الدفاعية".وأوضح الرئيس التايواني أن مشروع "قبة T" سيشكل درعًا متطورًا لحماية أجواء ، يتميّز بـ"دفاع متعدد الطبقات، وقدرات كشف متقدمة، واعتراض فعّال"، مضيفًا أنه يهدف إلى "نسج شبكة أمان لحماية أرواح وممتلكات المواطنين".ويُعد هذا الإعلان أول ذكر رسمي لـ"قبة T"، بعد أن كشفت وكالة " " قبل أن تايبيه تستعد للإعلان عن النظام الجديد المستوحى من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.