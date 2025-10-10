Advertisement

عربي-دولي

تايوان تعلن إنشاء "قبة T".. فما هي؟

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1427542-638956816119664302.png
Doc-P-1427542-638956816119664302.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة تعكس تصاعد التوتر مع بكين، أعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، يوم الجمعة، أن بلاده ستبني نظام دفاع جوي جديدًا متعدد الطبقات يُعرف باسم "تي-دوم" (T-Dome)، على غرار القبة الحديدية الإسرائيلية، وذلك لمواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة من الصين.
Advertisement

وقال لاي، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني لتايوان، إن بلاده "مصمّمة على زيادة الإنفاق الدفاعي وتطوير صناعاتها العسكرية"، مؤكدًا أن حكومته ستقترح ميزانية خاصة للدفاع بحلول نهاية العام.
وأضاف: "زيادة الإنفاق الدفاعي ليست مجرد خيار، بل ضرورة لمواجهة التهديدات المعادية، وهي أيضًا قوة دافعة لتطوير صناعاتنا الدفاعية".

وأوضح الرئيس التايواني أن مشروع "قبة T" سيشكل درعًا متطورًا لحماية أجواء الجزيرة، يتميّز بـ"دفاع متعدد الطبقات، وقدرات كشف متقدمة، واعتراض فعّال"، مضيفًا أنه يهدف إلى "نسج شبكة أمان لحماية أرواح وممتلكات المواطنين".

ويُعد هذا الإعلان أول ذكر رسمي لـ"قبة T"، بعد أن كشفت وكالة "رويترز" قبل يوم واحد أن تايبيه تستعد للإعلان عن النظام الجديد المستوحى من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.
وتعتمد تايوان حاليًا على منظومات باتريوت الأميركية وصواريخ سكاي بو محلية الصنع، كما عرضت مؤخرًا صاروخها الجديد "تشيانغ كونغ" القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى.
مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب: تايوان تعلن زيادة موازنتها الدفاعية إلى أكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي
lebanon 24
10/10/2025 11:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: أريد إنشاء حي فاخر للشرطة الإسرائيلية وشاطئ غزة "مكان مثالي"
lebanon 24
10/10/2025 11:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: نريد إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل (العربية)
lebanon 24
10/10/2025 11:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية
lebanon 24
10/10/2025 11:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

يوم واحد

إسرائيل

الجزيرة

وقال لا

رويترز

القادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:58 | 2025-10-10
03:40 | 2025-10-10
03:30 | 2025-10-10
03:25 | 2025-10-10
03:09 | 2025-10-10
02:59 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24