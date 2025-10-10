24
عربي-دولي
تايوان تعلن إنشاء "قبة T".. فما هي؟
Lebanon 24
10-10-2025
|
01:24
A-
A+
في خطوة تعكس تصاعد التوتر مع
بكين
، أعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، يوم الجمعة، أن بلاده ستبني نظام دفاع جوي جديدًا متعدد الطبقات يُعرف باسم "تي-دوم" (T-Dome)، على غرار
القبة
الحديدية
الإسرائيلية
، وذلك لمواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة من
الصين
.
وقال لاي، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني لتايوان، إن بلاده "مصمّمة على زيادة الإنفاق الدفاعي وتطوير صناعاتها العسكرية"، مؤكدًا أن حكومته ستقترح ميزانية خاصة للدفاع بحلول نهاية العام.
وأضاف: "زيادة الإنفاق الدفاعي ليست مجرد خيار، بل ضرورة لمواجهة التهديدات المعادية، وهي أيضًا قوة دافعة لتطوير صناعاتنا الدفاعية".
وأوضح الرئيس التايواني أن مشروع "قبة T" سيشكل درعًا متطورًا لحماية أجواء
الجزيرة
، يتميّز بـ"دفاع متعدد الطبقات، وقدرات كشف متقدمة، واعتراض فعّال"، مضيفًا أنه يهدف إلى "نسج شبكة أمان لحماية أرواح وممتلكات المواطنين".
ويُعد هذا الإعلان أول ذكر رسمي لـ"قبة T"، بعد أن كشفت وكالة "
رويترز
" قبل
يوم واحد
أن تايبيه تستعد للإعلان عن النظام الجديد المستوحى من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.
وتعتمد تايوان حاليًا على منظومات باتريوت الأميركية وصواريخ سكاي بو محلية الصنع، كما عرضت مؤخرًا صاروخها الجديد "تشيانغ كونغ"
القادر
على اعتراض الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى.
