Advertisement

إقتصاد

لتبادل العملات.. اتفاقية كبيرة بين الارجنتين وأميركا

Lebanon 24
10-10-2025 | 02:09
A-
A+
Doc-P-1427562-638956844241425827.png
Doc-P-1427562-638956844241425827.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا لتبادل العملات بقيمة 20 مليار دولار مع البنك المركزي الأرجنتيني، عقب اجتماع استمر أربعة أيام في واشنطن العاصمة بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو.
Advertisement

وقال بيسنت على منصة "إكس" إنه أجرى مناقشات مع كابوتو حول "الأساسيات الاقتصادية القوية للأرجنتين، بما في ذلك التغييرات الهيكلية الجارية بالفعل والتي من شأنها أن تولد صادرات كبيرة مقومة بالدولار واحتياطيات من النقد الأجنبي".

وقال إن الأرجنتين تواجه لحظة من نقص السيولة الحاد وأن الولايات المتحدة "اشترت البيزو الأرجنتيني بشكل مباشر"، مضيفًا أن القيادة الاقتصادية بموجب سياسة "أميركا أولاً" "ملتزمة بتعزيز حلفائنا الذين يرحبون بالتجارة العادلة والاستثمار الأميركي".

وأضاف بيسنت: "علاوة على ذلك، أبرمنا اتفاقية مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار مع البنك المركزي الأرجنتيني. وزارة الخزانة الأمريكية مستعدة، فورًا، لاتخاذ أي إجراءات استثنائية ضرورية لضمان استقرار الأسواق".

وأضاف أن "إدارة ترامب حازمة في دعمها لحلفاء الولايات المتحدة، ولهذا الغرض، ناقشنا أيضًا الحوافز الاستثمارية للأرجنتين والأدوات الأمريكية لدعم الاستثمار بقوة في شركائنا الاستراتيجيين". (الاناضول)
مواضيع ذات صلة
إتفاقية تعاون وشراكة وتبادل خبرات بين جامعة الحكمة وجامعة ليون الكاثوليكية
lebanon 24
10/10/2025 13:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد بالغ الأهمية لسوريا وتركيا وأميركا
lebanon 24
10/10/2025 13:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: فرنسا وأميركا عملتا معا على تجديد مهمة اليونيفيل
lebanon 24
10/10/2025 13:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع كبير في أسهم العملات المشفرة
lebanon 24
10/10/2025 13:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

وزارة الخزانة

البنك المركزي

وزير الاقتصاد

وزير الخزانة

إدارة ترامب

الأمريكية

الأرجنتين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:31 | 2025-10-10
06:30 | 2025-10-10
06:18 | 2025-10-10
05:45 | 2025-10-10
05:24 | 2025-10-10
05:13 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24