26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لتبادل العملات.. اتفاقية كبيرة بين الارجنتين وأميركا
Lebanon 24
10-10-2025
|
02:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبرمت
الولايات المتحدة
اتفاقا لتبادل العملات بقيمة 20 مليار دولار مع
البنك المركزي
الأرجنتيني، عقب اجتماع استمر أربعة أيام في
واشنطن
العاصمة بين
وزير الخزانة
الأميركي سكوت بيسنت ووزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو.
Advertisement
وقال بيسنت على منصة "إكس" إنه أجرى مناقشات مع كابوتو حول "الأساسيات الاقتصادية القوية للأرجنتين، بما في ذلك التغييرات الهيكلية الجارية بالفعل والتي من شأنها أن تولد صادرات كبيرة مقومة بالدولار واحتياطيات من النقد الأجنبي".
وقال إن
الأرجنتين
تواجه لحظة من نقص السيولة الحاد وأن الولايات المتحدة "اشترت البيزو الأرجنتيني بشكل مباشر"، مضيفًا أن القيادة الاقتصادية بموجب سياسة "أميركا أولاً" "ملتزمة بتعزيز حلفائنا الذين يرحبون بالتجارة العادلة والاستثمار الأميركي".
وأضاف بيسنت: "علاوة على ذلك، أبرمنا اتفاقية مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار مع البنك المركزي الأرجنتيني.
وزارة الخزانة
الأمريكية
مستعدة، فورًا، لاتخاذ أي إجراءات استثنائية ضرورية لضمان استقرار الأسواق".
وأضاف أن "
إدارة ترامب
حازمة في دعمها لحلفاء الولايات المتحدة، ولهذا الغرض، ناقشنا أيضًا الحوافز الاستثمارية للأرجنتين والأدوات الأمريكية لدعم الاستثمار بقوة في شركائنا الاستراتيجيين". (الاناضول)
مواضيع ذات صلة
إتفاقية تعاون وشراكة وتبادل خبرات بين جامعة الحكمة وجامعة ليون الكاثوليكية
Lebanon 24
إتفاقية تعاون وشراكة وتبادل خبرات بين جامعة الحكمة وجامعة ليون الكاثوليكية
10/10/2025 13:44:15
10/10/2025 13:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك: اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد بالغ الأهمية لسوريا وتركيا وأميركا
Lebanon 24
برّاك: اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد بالغ الأهمية لسوريا وتركيا وأميركا
10/10/2025 13:44:15
10/10/2025 13:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: فرنسا وأميركا عملتا معا على تجديد مهمة اليونيفيل
Lebanon 24
ماكرون: فرنسا وأميركا عملتا معا على تجديد مهمة اليونيفيل
10/10/2025 13:44:15
10/10/2025 13:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع كبير في أسهم العملات المشفرة
Lebanon 24
تراجع كبير في أسهم العملات المشفرة
10/10/2025 13:44:15
10/10/2025 13:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الولايات المتحدة
وزارة الخزانة
البنك المركزي
وزير الاقتصاد
وزير الخزانة
إدارة ترامب
الأمريكية
الأرجنتين
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الدخول ممنوع".. إندونيسيا تعاقب لاعبين إسرائيليين
Lebanon 24
"الدخول ممنوع".. إندونيسيا تعاقب لاعبين إسرائيليين
06:31 | 2025-10-10
10/10/2025 06:31:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: صفقة ترامب مع غزة ستنجح في هذه الحالة
Lebanon 24
تقرير أميركي: صفقة ترامب مع غزة ستنجح في هذه الحالة
06:30 | 2025-10-10
10/10/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل جنديّ إسرائيليّ برصاصة أطلقها قناص فلسطينيّ
Lebanon 24
مقتل جنديّ إسرائيليّ برصاصة أطلقها قناص فلسطينيّ
06:18 | 2025-10-10
10/10/2025 06:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى سكان غزة
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى سكان غزة
05:45 | 2025-10-10
10/10/2025 05:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ
05:24 | 2025-10-10
10/10/2025 05:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
14:05 | 2025-10-09
09/10/2025 02:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:31 | 2025-10-10
"الدخول ممنوع".. إندونيسيا تعاقب لاعبين إسرائيليين
06:30 | 2025-10-10
تقرير أميركي: صفقة ترامب مع غزة ستنجح في هذه الحالة
06:18 | 2025-10-10
مقتل جنديّ إسرائيليّ برصاصة أطلقها قناص فلسطينيّ
05:45 | 2025-10-10
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى سكان غزة
05:24 | 2025-10-10
الجيش الإسرائيليّ: اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ
05:13 | 2025-10-10
ليس ترامب.. من فاز بجائزة نوبل للسلام 2025؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 13:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 13:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 13:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24