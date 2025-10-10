لتبادل العملات.. اتفاقية كبيرة بين الارجنتين وأميركا

Advertisement

وقال بيسنت على منصة "إكس" إنه أجرى مناقشات مع كابوتو حول "الأساسيات الاقتصادية القوية للأرجنتين، بما في ذلك التغييرات الهيكلية الجارية بالفعل والتي من شأنها أن تولد صادرات كبيرة مقومة بالدولار واحتياطيات من النقد الأجنبي".وقال إن تواجه لحظة من نقص السيولة الحاد وأن الولايات المتحدة "اشترت البيزو الأرجنتيني بشكل مباشر"، مضيفًا أن القيادة الاقتصادية بموجب سياسة "أميركا أولاً" "ملتزمة بتعزيز حلفائنا الذين يرحبون بالتجارة العادلة والاستثمار الأميركي".وأضاف بيسنت: "علاوة على ذلك، أبرمنا اتفاقية مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار مع البنك المركزي الأرجنتيني. مستعدة، فورًا، لاتخاذ أي إجراءات استثنائية ضرورية لضمان استقرار الأسواق".وأضاف أن " حازمة في دعمها لحلفاء الولايات المتحدة، ولهذا الغرض، ناقشنا أيضًا الحوافز الاستثمارية للأرجنتين والأدوات الأمريكية لدعم الاستثمار بقوة في شركائنا الاستراتيجيين". (الاناضول)