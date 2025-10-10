بعد التوصل الى وقف إطلاق النار في غزة.. "New York Times" تكشف: هذا ما يحتاجه الشرق الأوسط

Advertisement

وبحسب الصحيفة، "تحولت أحياء بأكملها في غزة إلى أكوام من الأنقاض، ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 67 ألف فلسطيني وجُرح أكثر من 169 ألفًا خلال العامين الماضيين. لا يزال الحزن عميقًا جداً. ومع ذلك، وسط هذا الدمار، انفتحت نافذة ضيقة تسمح للحياة، مهما كانت صعبة، بالبدء من جديد. لقد فتح الرئيس الأميركي هذه الفرصة، إلى حد كبير، إذ أدى تدخله، القوي وغير التقليدي، إلى وصول الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق نار ظنه الكثيرون مستحيلاً. وفي منطقة منهكة بصراع لا ينتهي، يستحق هذا العمل وحده التقدير. لطالما احتاج مليونا إنسان عالقون بين اليأس والنجاة إلى قائد، أي قائد، قادر على كسر دائرة الانتقام، وقد فعل ذلك. ربما انقسمت الآراء حول العالم بسبب أفعاله الأخرى، لكنه في هذه اللحظة في وحّد الكثيرين هنا للإيمان بإمكانية الحياة على الموت".وتابعت الصحيفة، "لعقود، وعدت الدبلوماسية بالسلام في منطقتنا لكنها أخفقت في تحقيقه. من أوسلو إلى أنابوليس، ماريلاند، ومن كامب ديفيد إلى محادثات سرية لا تُحصى، كانت كل محاولة تُثير الآمال، لكنها تُفاقم خيبة الأمل. وُقِّعت اتفاقيات، والتقطت صور، ووُزِّعت جوائز، لكن على أرض الواقع، لم يتغير شيء يُذكر بالنسبة للفلسطينيين أو الإسرائيليين الذين يتوقون إلى حياة طبيعية. لهذا السبب، يتعامل الكثير منا مع هذه اللحظة بواقعية حذرة. لقد شهدنا الكثير من المصافحات التي لم تُفضِ إلى شيء، والكثير من الفرص التي أُهدرت. ومع ذلك، لا يسعنا إلا أن نؤمن بأن إحدى هذه الصفقات قد تصمد أخيرًا".وأضافت الصحيفة، "السلام، إن كان له معنى، يجب أن يُبنى من الصفر. إنه ليس مكتوبًا في معاهدة، بل مكتوب بإعادة بناء المنازل، وعودة الأطفال إلى المدارس، والسماح للصيادين بالعودة إلى البحر. إنه يعتمد على اختيار الفلسطينيين والإسرائيليين التعايش بدلًا من الخوف. لا يمكن للسلام أن يتجذر وسط الجوع والذل. في غزة، لا يزال عشرات الآلاف يواجهون المجاعة والمرض. يجب أن تتدفق المساعدات الأساسية بحرية وفورًا، فلن يكون لوقف إطلاق النار أي معنى إذا استمر موت الناس من الحرمان. لن يصمد وقف إطلاق النار من تلقاء نفسه. على القادة الإسرائيليين والفلسطينيين التحلي بضبط النفس والرؤية الثاقبة. ولكي يدوم هذا السلام، يجب على كل طرف التصرف بشجاعة ومسؤولية، ويجب على الحكومة وقف التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية. فلم يعد من الممكن تحقيق الأمن من خلال الهيمنة".وبحسب الصحيفة، "يجب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، إنهاء الانقسامات السياسية بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والاتفاق على مسارٍ نحو انتخابات وطنية. يحتاج شعبنا إلى قيادةٍ تُختار عبر صناديق الاقتراع، خاضعةٍ للمساءلة أمام مواطنيها، وملتزمةٍ بإعادة البناء، لا بالحكم بالخوف. يجب على ترامب أن يظل ملتزمًا، ويضمن التنفيذ الكامل لشروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء، من الإغاثة الإنسانية إلى إعادة الإعمار والتجديد السياسي. إن نجاح هذا السلام لا يعتمد فقط على وقف إطلاق النار، بل أيضًا الشرعية والأمل للشعبين. يجب على المجتمع الدولي أن يستثمر ليس فقط في إعادة الإعمار، بل أيضًا في المصالحة، وهذا يعني رفض سياسات الانتقام، والإصرار على الوحدة من خلال الانتخابات، وبناء ثقافة المساءلة. لن يأتي السلام من الشعارات أو المساعدات الخارجية فحسب، بل سيأتي من العمل اليومي الدؤوب لإعادة بناء مجتمعنا على مبادئ الكرامة والديمقراطية والاحترام المتبادل".