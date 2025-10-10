26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
عربي-دولي
روسيا تدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
Lebanon 24
10-10-2025
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدعم
روسيا
ترشيح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
لنيل جائزة نوبل للسلام، وفق ما نقلت
وكالة تاس
الروسية للأنباء عن يوري أوشاكوف المستشار في
الكرملين
قوله اليوم الجمعة.
ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة لعام 2025 في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، لكن مراقبين مخضرمين للجائزة يستبعدون أن يحصل عليها
ترامب
.
وعبّرت روسيا مرارا عن امتنانها لجهود ترامب الرامية لإنهاء الحرب في
أوكرانيا
.
وقال الرئيس
الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
في تصريحات نشرت، الخميس، إن
كييف
سترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام، التي يطمح للفوز بها، إذا نجح في التوصل لوقف إطلاق النار.
