Advertisement

عربي-دولي

روسيا تدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1427624-638956925453918188.jpg
Doc-P-1427624-638956925453918188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تدعم روسيا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن يوري أوشاكوف المستشار في الكرملين قوله اليوم الجمعة. 
Advertisement

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة لعام 2025 في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، لكن مراقبين مخضرمين للجائزة يستبعدون أن يحصل عليها ترامب.

وعبّرت روسيا مرارا عن امتنانها لجهود ترامب الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نشرت، الخميس، إن كييف سترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام، التي يطمح للفوز بها، إذا نجح في التوصل لوقف إطلاق النار.
مواضيع ذات صلة
جهود أميركية لدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل
lebanon 24
10/10/2025 13:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ليس ترامب.. من فاز بجائزة نوبل للسلام 2025؟
lebanon 24
10/10/2025 13:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
منافسان أحدهما عربي يزاحمان ترامب على جائزة نوبل للسلام
lebanon 24
10/10/2025 13:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: ترامب الأجدر بجائزة نوبل للسلام
lebanon 24
10/10/2025 13:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

دونالد ترامب

وقال الرئيس

وكالة تاس

زيلينسكي

الكرملين

أوكرانيا

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2025-10-10
06:31 | 2025-10-10
06:30 | 2025-10-10
06:18 | 2025-10-10
05:45 | 2025-10-10
05:24 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24