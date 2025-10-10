روسيا تدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

Advertisement

تدعم ترشيح الرئيس الأمريكي لنيل جائزة نوبل للسلام، وفق ما نقلت الروسية للأنباء عن يوري أوشاكوف المستشار في قوله اليوم الجمعة.ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة لعام 2025 في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، لكن مراقبين مخضرمين للجائزة يستبعدون أن يحصل عليها .وعبّرت روسيا مرارا عن امتنانها لجهود ترامب الرامية لإنهاء الحرب في . الأوكراني في تصريحات نشرت، الخميس، إن سترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام، التي يطمح للفوز بها، إذا نجح في التوصل لوقف إطلاق النار.