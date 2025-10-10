"نيلي".. قصة خلية إسرائيلية خطيرة لتنفيذ الاغتيالات

نشر موقع "التلفزيون العربي" تقريراً جديداً تحدث فيه عن وحدة تجسس إسرائيلية تم تكليفها سابقاً لاغتيال قادة حركة " " في .

Advertisement



وذكر التقرير أنه مع بداية الحرب على غزة يوم 7 تشرين الأول 2023 والتي انتهت الخميس بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، قرر جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" تشكيل مجموعة حملت اسم "حباك نيلي".



وكان هدف هذه الخلية اغتيال كل من شارك في العملية التي قادتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على مواقع فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي، وعلى مستوطنات المنطقة المعروفة إسرائيلياً بـ"غلاف غزة"، في 7 تشرين الأول 2023.



وشكّلت تلك العملية ضربة أمنية واستخباراتية وعسكرية كبيرة، باعتراف المستويين السياسي والأمني الإسرائيلي، ما دفع "الشاباك" إلى إعادة إحياء إرث قديم من العمل الاستخباراتي والاغتيالات، مستلهمًا اسمه من تنظيم سري يعود إلى العهد العثماني.



فماذا يعني اسم "نيلي" وماذا تقول المعلومات عنها؟