22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"نيلي".. قصة خلية إسرائيلية خطيرة لتنفيذ الاغتيالات
Lebanon 24
10-10-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "التلفزيون العربي" تقريراً جديداً تحدث فيه عن وحدة تجسس إسرائيلية تم تكليفها سابقاً لاغتيال قادة حركة "
حماس
" في
قطاع غزة
.
Advertisement
وذكر التقرير أنه مع بداية الحرب على غزة يوم 7 تشرين الأول 2023 والتي انتهت الخميس بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، قرر جهاز الأمن الداخلي
الإسرائيلي
"الشاباك" تشكيل مجموعة حملت اسم "حباك نيلي".
وكان هدف هذه الخلية اغتيال كل من شارك في العملية التي قادتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على مواقع فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي، وعلى مستوطنات المنطقة المعروفة إسرائيلياً بـ"غلاف غزة"، في 7 تشرين الأول 2023.
وشكّلت تلك العملية ضربة أمنية واستخباراتية وعسكرية كبيرة، باعتراف المستويين السياسي والأمني الإسرائيلي، ما دفع "الشاباك" إلى إعادة إحياء إرث قديم من العمل الاستخباراتي والاغتيالات، مستلهمًا اسمه من تنظيم سري يعود إلى العهد العثماني.
فماذا يعني اسم "نيلي" وماذا تقول المعلومات عنها؟
- استخدم جهاز "الشاباك" الإسرائيلي مصطلح "حباك" بالعبرية في تسمية حملة الاغتيالات بعد 7 تشرين الأول، في إشارة إلى مفهوم "غرفة القيادة المتقدمة" التي كانت إحدى توصيات لجنة "أغرانات" التي حققت في الإخفاق الاستخباراتي الإسرائيلي خلال حرب 1973 مع مصر والأردن.
- كلمة "نيلي" هي تيمّن باسم خلية استخباراتية يهودية عملت بالتجسس على الدولة العثمانية في أواخر عهدها، لصالح القوات
البريطانية
خلال الحرب العالمية الأولى، في إطار الجهود الصهيونية حينها للحصول على
التزام
بريطاني بدعم الاستيطان وإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين.
- اسم "نيلي" بالعبرية "ניל״י" هو اختصار للعبارة التوراتية من سفر صموئيل "נצח ישראל לא ישקר" أي "خلود
إسرائيل
لا يكذب".
- تشكّل التنظيم السري من يهود كانوا يعيشون في فلسطين خلال فترة الحكم العثماني.
- رغم أنّ المؤسسات
الإسرائيلية
، الاستخباراتية والثقافية، عملت على "أسطرة" هذه المجموعة واعتبارها صاحبة دور تاريخي في تحقيق مكاسب سياسية للحركة الصهيونية من بريطانيا، فإنّ أدبيات ومصادر تاريخية من تلك المرحلة تشير إلى أنّ نشاطها لم يكن مقبولًا من غالبية اليهود في فلسطين، خشية ردّة فعل الدولة العثمانية، كما تؤكد بعض الدراسات.
- ضمّ التنظيم أساسًا أهارون أهارنسون من مستوطنة "زخرون يعقوب"، وهو باحث في علوم الطبيعة والأرض أقام محطة تجارب زراعية في عتليت واستخدمها في النشاطات التجسسية ونقل المعلومات للجيش
البريطاني
. وشاركته شقيقته سارة أهارنسون، وشقيقه ألكسندر، إلى جانب أفشالوم فاينبرغ، والشقيقين نعمان وإيتان بلكيند. وبعد توسعها، ضمّت الخلية نحو 30 عضوًا وعددًا آخر من المتعاونين.
- تشير بعض المصادر إلى دور ليوبا شنياورسون، ابن العائلة المؤسسة لحركة "حباد"، الذي أطلق التسمية على المنظمة وعمل ضابط اتصال بين محطة عتليت والقيادة البريطانية في مصر.
- بدأت فكرة الخلية عند فاينبرغ في نهاية آذار 1915. وبعد خمسة أشهر من طرحها على رفاقه، سافر إلى مصر على متن سفينة لاجئين أميركية، وعاد بموافقة
البريطانيين
على التعاون في نقل المعلومات عن القوات العثمانية في فلسطين. لكنّ شهورًا مضت دون التزام بريطانيا بوعودها، فحاول فاينبرغ تجديد الاتصال بالبريطانيين عبر سيناء، فاعتقله العثمانيون قبل أن يفرجوا عنه لاحقًا. ومع نهاية عام 1916، لم تكن المجموعة قد حققت أي نجاح حقيقي، ما دفع أهارون أهارنسون إلى السفر نحو القسطنطينية ثم إلى برلين فبريطانيا.
- لاحقاً، انقطعت
أخبار
فاينبرغ، قبل أن يعود رفيقه ليشنسكي ليخبر الأعضاء بأنّ مجموعة من البدو في رفح هاجمتهما وقتلت فاينبرغ، بينما نجا هو. لكن هذه الحادثة أثارت الريبة، إذ اتهمه بعض يهود فلسطين بأنه هو من قتله بدافع
الغيرة
من أجل الفوز بحب سارة أهارنسون.
- في عام 1917 تجدد الاتصال بين الخلية والبريطانيين عبر سفينة مخابرات كانت ترسو في عرض البحر قبالة عتليت شمال فلسطين. جمعت "نيلي" معلومات عن الجيش العثماني من دمشق إلى بئر السبع، واستخدمت الحمام الزاجل لنقل رسائلها للجيش البريطاني.
- رغم أن إسرائيل تزعم أنّ الخلية قدّمت معلومات ثمينة، بينها "شيفرة الاتصالات بين الجيشين العثماني والألماني" وبيانات حول الانتشار التكتيكي على
الجبهة
، فإنّ مراكز التراث الاستخباراتي الإسرائيلية نفسها تعترف بأنّ عمل المجموعة كان بمستوى "مهني متدنٍّ" وأنها واجهت صعوبات تقنية في نقل المعلومات، إذ كانت تعتمد على إرسال الرسائل إلى سفينة في عرض البحر، ما جعلها رهينة الطقس وتأخر وصول المعلومات نحو خمسة إلى ستة أسابيع، وهي مدة غير عملية في ظروف الحرب.
- أيضاً، فشلت الخلية في تجنيد أي جندي عثماني كـ"عميل دائم"، ولم تخترق دوائر القيادة العليا، وهو ما جعل نجاحها الاستخباراتي محدودًا للغاية. واكتشف العثمانيون التنظيم بعد عثورهم على عملات إنجليزية كان "نيلي" قد هرّبها إلى فلسطين، ثم بعد ضبط رسالة حمام زاجل من داخل محطة عتليت، قبل أن يعتقلوا نعمان بلكيند الذي اعترف خلال التحقيق على جميع الأعضاء بعد خروجه إلى سيناء للبحث عن فاينبرغ.
- في تشرين الأول 1917، اعتقل الجيش العثماني عددًا من أعضاء "نيلي" بعد محاصرته مستوطنة "زخرون يعقوب"، ومن بين المعتقلين سارة أهارنسون، التي تقول المصادر الإسرائيلية إنها "أطلقت النار على نفسها كي لا تقدم معلومات إضافية عن المنظمة".
- أما ليشنسكي، فهرب قبل أن يقع في يد أعضاء منظمة "هشومير" اليهودية المنافسة، التي أطلقت النار عليه لتفادي غضب العثمانيين، لكنه نجا قبل أن يُعتقل ويُعدم مع بلكيند في كانون الأول من العام نفسه في دمشق. (العربي الجديد)
مواضيع ذات صلة
"مستوطنة خطيرة" في إسرائيل.. ما هي قصة الـ"E1"؟
Lebanon 24
"مستوطنة خطيرة" في إسرائيل.. ما هي قصة الـ"E1"؟
10/10/2025 21:19:33
10/10/2025 21:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة إسرائيليّة: ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ "هجوم الدوحة"
Lebanon 24
قناة إسرائيليّة: ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ "هجوم الدوحة"
10/10/2025 21:19:33
10/10/2025 21:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الوفد الاميركي نقل "الموقف الثابت": لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، ولا ضمانات اسرائيلية
Lebanon 24
الوفد الاميركي نقل "الموقف الثابت": لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، ولا ضمانات اسرائيلية
10/10/2025 21:19:33
10/10/2025 21:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة خطيرة إثر عملية طعن في كيبوتس "تسوفا" غرب القدس
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة خطيرة إثر عملية طعن في كيبوتس "تسوفا" غرب القدس
10/10/2025 21:19:33
10/10/2025 21:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
البريطانيين
البريطانية
الإسرائيلي
البريطاني
قطاع غزة
الجبهة
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يقوم بفحص طبي روتيني للمرة الثانية خلال 2025
Lebanon 24
ترامب يقوم بفحص طبي روتيني للمرة الثانية خلال 2025
14:03 | 2025-10-10
10/10/2025 02:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وقف التغطية الصحية للمرضى السوريين.. المُستشفيات الحكومية شمالاً ترفع الصوت
Lebanon 24
بعد وقف التغطية الصحية للمرضى السوريين.. المُستشفيات الحكومية شمالاً ترفع الصوت
13:44 | 2025-10-10
10/10/2025 01:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى ومفقودون جراء انفجار مصنع متفجّرات في تنيسي الأميركية (فيديو)
Lebanon 24
قتلى ومفقودون جراء انفجار مصنع متفجّرات في تنيسي الأميركية (فيديو)
13:39 | 2025-10-10
10/10/2025 01:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة "قفزة أسعار الذهب".. هكذا ارتفعت قيمة "المعدن الأصفر"
Lebanon 24
رحلة "قفزة أسعار الذهب".. هكذا ارتفعت قيمة "المعدن الأصفر"
13:00 | 2025-10-10
10/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من السيسي.. دعوة للمستشار الألماني لحضور توقيع وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
من السيسي.. دعوة للمستشار الألماني لحضور توقيع وقف إطلاق النار في غزة
12:57 | 2025-10-10
10/10/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
01:59 | 2025-10-10
10/10/2025 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
23:00 | 2025-10-09
09/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مريم البسام في محطة "LTV"
Lebanon 24
مريم البسام في محطة "LTV"
17:03 | 2025-10-09
09/10/2025 05:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:03 | 2025-10-10
ترامب يقوم بفحص طبي روتيني للمرة الثانية خلال 2025
13:44 | 2025-10-10
بعد وقف التغطية الصحية للمرضى السوريين.. المُستشفيات الحكومية شمالاً ترفع الصوت
13:39 | 2025-10-10
قتلى ومفقودون جراء انفجار مصنع متفجّرات في تنيسي الأميركية (فيديو)
13:00 | 2025-10-10
رحلة "قفزة أسعار الذهب".. هكذا ارتفعت قيمة "المعدن الأصفر"
12:57 | 2025-10-10
من السيسي.. دعوة للمستشار الألماني لحضور توقيع وقف إطلاق النار في غزة
12:01 | 2025-10-10
"أشياء غريبة جدًا"... ترامب يهدّد الصين بفرض زيادة هائلة في الرسوم
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 21:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 21:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 21:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24