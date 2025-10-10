تحذير إسرائيليّ عاجل إلى سكان غزة

وجّه الجيش الإسرائيليّ بياناً عاجلاً إلى ، بشأن وقف إطلاق النار في القطاع الذي دخل حيّز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 ظهرًا".

وقال الجيش الإسرائيليّ إنّه "بناء على الاتفاق تبقى القوات الإسرائيليّة منتشرة في مناطق محددة في . يجب عدم الاقتراب نت القوات الإسرائيليّة في المنطقة حتى إشعار آخر. الاقتراب منها يعرضكم للخطر".



وأضاف أنّ "الانتقال من جنوب إلى شمال قطاع غزة يسمح عبر طريق الرشيد وطريق . نحذركم انه في منطقة شمال قطاع غزة يعتبر الاقتراب إلى مناطق بيت حانون، ، الشجاعية ومناطق تمركز القوات في غاية الخطورة. في منطقة جنوب القطاع من الخطر جدًّا الاقتراب إلى منطقة معبر ، منطقة محور فيلادلفي وكافة مناطق تمركز القوات في ".



وتابع: "في المنطقة البحرية على طول القطاع هناك خطر كبير في ممارسة الصيد، السباحة والغوص ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة. ممنوع الاقتراب إلى الأراضي والى المنطقة العازلة. الاقتراب إلى المنطقة العازلة في غاية الخطورة. انتهبوا، من أجل سلامتكم يحظر بدء التحرك إلى هذه المناطق قبل إصدار إعلان رسمي بهذا الخصوص".