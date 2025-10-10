26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى سكان غزة
Lebanon 24
10-10-2025
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه الجيش الإسرائيليّ بياناً عاجلاً إلى
سكان غزة
، بشأن وقف إطلاق النار في القطاع الذي دخل حيّز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 ظهرًا".
Advertisement
وقال الجيش الإسرائيليّ إنّه "بناء على الاتفاق تبقى القوات الإسرائيليّة منتشرة في مناطق محددة في
قطاع غزة
. يجب عدم الاقتراب نت القوات الإسرائيليّة في المنطقة حتى إشعار آخر. الاقتراب منها يعرضكم للخطر".
وأضاف أنّ "الانتقال من جنوب إلى شمال قطاع غزة يسمح عبر طريق الرشيد وطريق
صلاح الدين
. نحذركم انه في منطقة شمال قطاع غزة يعتبر الاقتراب إلى مناطق بيت حانون،
بيت لاهيا
، الشجاعية ومناطق تمركز القوات في غاية الخطورة. في منطقة جنوب القطاع من الخطر جدًّا الاقتراب إلى منطقة معبر
رفح
، منطقة محور فيلادلفي وكافة مناطق تمركز القوات في
خان يونس
".
وتابع: "في المنطقة البحرية على طول القطاع هناك خطر كبير في ممارسة الصيد، السباحة والغوص ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة. ممنوع الاقتراب إلى الأراضي
الإسرائيلية
والى المنطقة العازلة. الاقتراب إلى المنطقة العازلة في غاية الخطورة. انتهبوا، من أجل سلامتكم يحظر بدء التحرك إلى هذه المناطق قبل إصدار إعلان رسمي بهذا الخصوص".
مواضيع ذات صلة
إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان غزة: أخلوا مبنى الرؤيا
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان غزة: أخلوا مبنى الرؤيا
10/10/2025 15:55:57
10/10/2025 15:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ لسكان منطقة ميناء غزة وحيّ الرمال
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ لسكان منطقة ميناء غزة وحيّ الرمال
10/10/2025 15:55:57
10/10/2025 15:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان ميناء الحديدة
Lebanon 24
بالصورة... إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان ميناء الحديدة
10/10/2025 15:55:57
10/10/2025 15:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يهدد سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي وبرج الكوثر بالإخلاء العاجل
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يهدد سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي وبرج الكوثر بالإخلاء العاجل
10/10/2025 15:55:57
10/10/2025 15:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق صلاح الدين
مركز القوات
الإسرائيلية
صلاح الدين
الإسرائيلي
بيت لاهيا
سكان غزة
خان يونس
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الجيش الإسرائيلي.. تحذير لسكان غزة
Lebanon 24
من الجيش الإسرائيلي.. تحذير لسكان غزة
08:36 | 2025-10-10
10/10/2025 08:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان يلوّح بعقاب محتمل حال عودة الإبادة الجماعية إلى غزة
Lebanon 24
أردوغان يلوّح بعقاب محتمل حال عودة الإبادة الجماعية إلى غزة
08:30 | 2025-10-10
10/10/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صرخات ورعب في المكان.. زلزال قوي يعطل حفل زفاف داخل كنيسة (فيديو)
Lebanon 24
صرخات ورعب في المكان.. زلزال قوي يعطل حفل زفاف داخل كنيسة (فيديو)
08:26 | 2025-10-10
10/10/2025 08:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: جاهزون للتخلي عن حكم غزة بعد انتهاء الحرب
Lebanon 24
حماس: جاهزون للتخلي عن حكم غزة بعد انتهاء الحرب
08:19 | 2025-10-10
10/10/2025 08:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا حرمت لجنة نوبل ترامب جائزة السلام لعام 2025؟
Lebanon 24
لماذا حرمت لجنة نوبل ترامب جائزة السلام لعام 2025؟
08:00 | 2025-10-10
10/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
14:05 | 2025-10-09
09/10/2025 02:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
01:59 | 2025-10-10
10/10/2025 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
Lebanon 24
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
11:00 | 2025-10-09
09/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:36 | 2025-10-10
من الجيش الإسرائيلي.. تحذير لسكان غزة
08:30 | 2025-10-10
أردوغان يلوّح بعقاب محتمل حال عودة الإبادة الجماعية إلى غزة
08:26 | 2025-10-10
صرخات ورعب في المكان.. زلزال قوي يعطل حفل زفاف داخل كنيسة (فيديو)
08:19 | 2025-10-10
حماس: جاهزون للتخلي عن حكم غزة بعد انتهاء الحرب
08:00 | 2025-10-10
لماذا حرمت لجنة نوبل ترامب جائزة السلام لعام 2025؟
07:46 | 2025-10-10
خريطة تُوضح التفاصيل... من أين انسحب الجيش الإسرائيليّ في غزة؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 15:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 15:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 15:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24