عربي-دولي

تحذير إسرائيليّ عاجل إلى سكان غزة

Lebanon 24
10-10-2025 | 05:45
وجّه الجيش الإسرائيليّ بياناً عاجلاً إلى سكان غزة، بشأن وقف إطلاق النار في القطاع الذي دخل حيّز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 ظهرًا".
وقال الجيش الإسرائيليّ إنّه "بناء على الاتفاق تبقى القوات الإسرائيليّة منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب نت القوات الإسرائيليّة في المنطقة حتى إشعار آخر. الاقتراب منها يعرضكم للخطر". 

وأضاف أنّ "الانتقال من جنوب إلى شمال قطاع غزة يسمح عبر طريق الرشيد وطريق صلاح الدين.  نحذركم انه في منطقة شمال قطاع غزة يعتبر الاقتراب إلى مناطق بيت حانون، بيت لاهيا، الشجاعية ومناطق تمركز القوات في غاية الخطورة. في منطقة جنوب القطاع من الخطر جدًّا الاقتراب إلى منطقة معبر رفح، منطقة محور فيلادلفي وكافة مناطق تمركز القوات في خان يونس".

وتابع: "في المنطقة البحرية على طول القطاع هناك خطر كبير في ممارسة الصيد، السباحة والغوص ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة.  ممنوع الاقتراب إلى الأراضي الإسرائيلية والى المنطقة العازلة. الاقتراب إلى المنطقة العازلة في غاية الخطورة. انتهبوا، من أجل سلامتكم يحظر بدء التحرك إلى هذه المناطق قبل إصدار إعلان رسمي بهذا الخصوص".
 
 
 
