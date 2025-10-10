Advertisement

عربي-دولي

مقتل جنديّ إسرائيليّ برصاصة أطلقها قناص فلسطينيّ

Lebanon 24
10-10-2025 | 06:18
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الجندي ميخائيل مردخاي نحماني، ويحمل رتبة رقيب أول احتياط، في قطاع غزة.
وبحسب قناة "كان"، فإنّ نحماني قتل بعد إصابته بنيران قناص فلسطيني خلال عملية عسكرية في مخيم الشاطئ شمال مدينة غزة. (الامارات 24)
الإسرائيلي

الامارات

قطاع غزة

إسرائيل

فلسطين

