مقتل جنديّ إسرائيليّ برصاصة أطلقها قناص فلسطينيّ

أعلن الجيش عن مقتل الجندي ميخائيل مردخاي نحماني، ويحمل رتبة رقيب أول احتياط، في .وبحسب قناة "كان"، فإنّ نحماني قتل بعد إصابته بنيران قناص فلسطيني خلال عملية عسكرية في مخيم الشاطئ شمال مدينة غزة. (الامارات 24)