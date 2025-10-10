26
عربي-دولي
رسمياً.. أميركا تقر إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا
Lebanon 24
10-10-2025
|
06:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن النائب
الجمهوري
الأميركي جو ويلسون، اليوم الجمعة، أن
مجلس الشيوخ
صوّت على إلغاء قانون قيصر المفروض على
سوريا
إبان حكم النظام السابق، في حين رحبت
دمشق
بما وصفتها بـ"الخطوة التاريخية".
وشكر النائب في منشور على منصة "آكس" مجلس الشيوخ الأميركي على إقراره إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، قائلاً إن "
العقوبات
القاسية فُرضت على نظام لم يعد قائما لحسن الحظ"، وأكد أن إلغاءه بالكامل "يعتمد الآن على نجاح سوريا"، وفق تعبيره.
وأعلن ويلسون في 12 حزيران الماضي أنه قدّم تشريعا إلى الكونغرس لإلغاء "قانون قيصر" وعقوباته على سوريا بالكامل.
من جهته
، اعتبر
وزير المالية
السوري محمد يسر برنية أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون قيصر يعني "نجاح الدبلوماسية
السورية
في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد".
(الجزيرة نت)
وزير المالية
مجلس الشيوخ
دبلوماسي
العقوبات
الجمهوري
الجزيرة
من جهته
السورية
