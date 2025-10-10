Advertisement

عربي-دولي

رسمياً.. أميركا تقر إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا

Lebanon 24
10-10-2025 | 06:42
A-
A+
Doc-P-1427690-638957007074380654.jpg
Doc-P-1427690-638957007074380654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون، اليوم الجمعة، أن مجلس الشيوخ صوّت على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا إبان حكم النظام السابق، في حين رحبت دمشق بما وصفتها بـ"الخطوة التاريخية".
Advertisement
 

وشكر النائب في منشور على منصة "آكس" مجلس الشيوخ الأميركي على إقراره إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، قائلاً إن "العقوبات القاسية فُرضت على نظام لم يعد قائما لحسن الحظ"، وأكد أن إلغاءه بالكامل "يعتمد الآن على نجاح سوريا"، وفق تعبيره.
 

وأعلن ويلسون في 12 حزيران الماضي أنه قدّم تشريعا إلى الكونغرس لإلغاء "قانون قيصر" وعقوباته على سوريا بالكامل.


من جهته، اعتبر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون قيصر يعني "نجاح الدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد". (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
موقع الخزانة الأميركية: وزارة الخزانة تنشر أمرها النهائي لإلغاء منظومة العقوبات المفروضة على سوريا
lebanon 24
10/10/2025 15:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز": كندا لا تتوقّع أن يلغي ترامب جميع الرسوم الجمركية المفروضة عليها
lebanon 24
10/10/2025 15:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ: الصين اقترحت حزمة استثمارات ضخمة في أميركا مقابل إلغاء قيود التجارة
lebanon 24
10/10/2025 15:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق رئيس كولومبيا بعد إعلان أميركا إلغاء تأشيرته؟
lebanon 24
10/10/2025 15:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير المالية

مجلس الشيوخ

دبلوماسي

العقوبات

الجمهوري

الجزيرة

من جهته

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:36 | 2025-10-10
08:30 | 2025-10-10
08:26 | 2025-10-10
08:19 | 2025-10-10
08:00 | 2025-10-10
07:46 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24