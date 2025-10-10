رسمياً.. أميركا تقر إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا

أعلن النائب الأميركي جو ويلسون، اليوم الجمعة، أن صوّت على إلغاء قانون قيصر المفروض على إبان حكم النظام السابق، في حين رحبت بما وصفتها بـ"الخطوة التاريخية".

وشكر النائب في منشور على منصة "آكس" مجلس الشيوخ الأميركي على إقراره إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، قائلاً إن " القاسية فُرضت على نظام لم يعد قائما لحسن الحظ"، وأكد أن إلغاءه بالكامل "يعتمد الآن على نجاح سوريا"، وفق تعبيره.



وأعلن ويلسون في 12 حزيران الماضي أنه قدّم تشريعا إلى الكونغرس لإلغاء "قانون قيصر" وعقوباته على سوريا بالكامل.