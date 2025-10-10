نتنياهو: المعركة لم تنتهِ وإسرائيل كسرت المحور الإيراني

Advertisement

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في حيّز التنفيذ رسميًا اليوم الجمعة، بعد مصادقة الحكومة عليه فجرًا، في خطوة أنهت جولة من التصعيد العسكري المستمر منذ أسابيع.وفي أول تعليق له، شدد على أنه "وفى بوعده بإعادة جميع الرهائن"، مؤكداً أن نجحت في كسر المحور الذي تُعدّ حركة جزءًا منه، على حد قوله.وأضاف ، في خطاب متلفز، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى داخل قطاع غزة لضمان استمرار الضغط على حماس حتى تلقي سلاحها"، مشيرًا إلى أن الحكومة "مارست ضغطًا عسكريًا وسياسيًا مكثفًا على الحركة"، ما دفعها بحسب تعبيره إلى القبول بالاتفاق.وأكد أنه رفض الضغوط الداخلية والخارجية على إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، قائلاً: "رفضت كل الضغوط التي حاولت منعنا من استهداف قادة وحماس وإيران".وفي الوقت نفسه، شدد على أن "المعركة لم تنتهِ بعد"، معتبرًا أن إسرائيل ما زالت تواجه "تحديات كبيرة في المنطقة".وأشار نتنياهو إلى أن "حماس لم توافق سابقًا على إعادة المخطوفين إلا بعدما شعرت بأن الخناق يضيق عليها"، مؤكدًا أن إسرائيل "نزعت من الحركة كل أوراقها، وأن غزة ستكون بلا سلاح".، حذّر الجيش في بيان من الاقتراب من مناطق بيت حانون، بيت لاهيا، الشجاعية، معبر رفح، محور فيلادلفي ومواقع تمركز قواته في خان يونس، رغم دخول الهدنة حيّز التنفيذ.