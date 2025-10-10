26
عربي-دولي
نتنياهو: المعركة لم تنتهِ وإسرائيل كسرت المحور الإيراني
Lebanon 24
10-10-2025
|
06:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل اتفاق وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
حيّز التنفيذ رسميًا اليوم الجمعة، بعد مصادقة الحكومة
الإسرائيلية
عليه فجرًا، في خطوة أنهت جولة من التصعيد العسكري المستمر منذ أسابيع.
وفي أول تعليق له، شدد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
على أنه "وفى بوعده بإعادة جميع الرهائن"، مؤكداً أن
إسرائيل
نجحت في كسر المحور
الإيراني
الذي تُعدّ حركة
حماس
جزءًا منه، على حد قوله.
وأضاف
نتنياهو
، في خطاب متلفز، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى داخل قطاع غزة لضمان استمرار الضغط على حماس حتى تلقي سلاحها"، مشيرًا إلى أن الحكومة "مارست ضغطًا عسكريًا وسياسيًا مكثفًا على الحركة"، ما دفعها بحسب تعبيره إلى القبول بالاتفاق.
وأكد أنه رفض الضغوط الداخلية والخارجية على إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، قائلاً: "رفضت كل الضغوط التي حاولت منعنا من استهداف قادة
حزب الله
وحماس وإيران".
وفي الوقت نفسه، شدد على أن "المعركة لم تنتهِ بعد"، معتبرًا أن إسرائيل ما زالت تواجه "تحديات كبيرة في المنطقة".
وأشار نتنياهو إلى أن "حماس لم توافق سابقًا على إعادة المخطوفين إلا بعدما شعرت بأن الخناق يضيق عليها"، مؤكدًا أن إسرائيل "نزعت من الحركة كل أوراقها، وأن غزة ستكون بلا سلاح".
من جهته
، حذّر الجيش
الإسرائيلي
في بيان من الاقتراب من مناطق بيت حانون، بيت لاهيا، الشجاعية، معبر رفح، محور فيلادلفي ومواقع تمركز قواته في خان يونس، رغم دخول الهدنة حيّز التنفيذ.
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
الإيراني
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
