قوائم الأسرى الفلسطينيين بين الحسم والإصرار الإسرائيلي

أشارت مصادر، اليوم الجمعة، الى أن "تطورات متسارعة في مفاوضات قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم من سجون ".وأكدت مصادر "أن مفاوضات قوائم الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال تقترب من الحسم النهائي".وأفادت بأن "الاحتلال أصر على موقفه الرافض للإفراج عن وبعض كبار قادة ".أضافت: الاحتلال وافق على إضافة نحو 10 أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات. (الجزيرة)