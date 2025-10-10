Advertisement

عربي-دولي

قوائم الأسرى الفلسطينيين بين الحسم والإصرار الإسرائيلي

Lebanon 24
10-10-2025 | 07:15
أشارت مصادر، اليوم الجمعة، الى أن "تطورات متسارعة في مفاوضات قائمة الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم من سجون الاحتلال".
وأكدت مصادر "أن مفاوضات قوائم الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال تقترب من الحسم النهائي".
وأفادت بأن "الاحتلال أصر على موقفه الرافض للإفراج عن مروان البرغوثي وبعض كبار قادة كتائب القسام".
أضافت: الاحتلال وافق صباح اليوم على إضافة نحو 10 أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات. (الجزيرة)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24