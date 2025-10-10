"تغيير في اللحظة الأخيرة"... ماذا أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيليّ؟

قالت ، إنه سيتم الإفراج عن 11 سجينا من حركة " " بدلا من 11 سجينا تابعين لحركة "فتح" في إطار اتفاق غزة.

Advertisement

وأوضحت الإذاعة الإسرائيليّة أنّه حدث تغيير "في اللحظة الأخيرة في الأشخاص الذين سيتمّ إطلاق سراحهم".





ومن المتوقع أن تفرج حماس عن الـ20 رهينة الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار، بينمت ستفرج عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما طويلة في سجونها، بالإضافة إلى 1700 آخرين اعتقلوا منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الاول 2023. (سكاي نيوز)