Advertisement

عربي-دولي

"تغيير في اللحظة الأخيرة"... ماذا أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
10-10-2025 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1427719-638957042647486975.jpg
Doc-P-1427719-638957042647486975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه سيتم الإفراج عن 11 سجينا من حركة "حماس" بدلا من 11 سجينا تابعين لحركة "فتح" في إطار اتفاق غزة.
Advertisement
 
 
وأوضحت الإذاعة الإسرائيليّة أنّه حدث تغيير "في اللحظة الأخيرة في الأشخاص الذين سيتمّ إطلاق سراحهم".


ومن المتوقع أن تفرج حماس عن الـ20 رهينة الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار، بينمت ستفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما طويلة في سجونها، بالإضافة إلى 1700 آخرين اعتقلوا منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الاول 2023. (سكاي نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: قائمة الأسرى لم تُنشر بعد بسبب تغييرات في اللحظة الأخيرة
lebanon 24
10/10/2025 21:20:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي اغتال عنصرين من حركة "حماس" في قطاع غزة
lebanon 24
10/10/2025 21:20:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: من المتوقع صدور إعلان رسمي عن اغتيال أبو عبيدة قريبًا
lebanon 24
10/10/2025 21:20:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: اغتيال أبوعبيدة "إذا نجح" سيكون بالغ الأهمية
lebanon 24
10/10/2025 21:20:13 Lebanon 24 Lebanon 24

إذاعة الجيش الإسرائيلي

الإسرائيلي

سكاي نيوز

سكاي نيو

إسرائيل

فلسطين

حماس

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:57 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:03 | 2025-10-10
13:44 | 2025-10-10
13:39 | 2025-10-10
13:00 | 2025-10-10
12:57 | 2025-10-10
12:01 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24