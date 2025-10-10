Advertisement

عربي-دولي

خريطة تُوضح التفاصيل... من أين انسحب الجيش الإسرائيليّ في غزة؟

Lebanon 24
10-10-2025
مع إعلانه دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، بدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب الأولي من قطاع غزة.
وشملت الانسحابات اللواء السابع من المدرعات، واللواء السادس، فضلاً عن لواء غولاني، بالإضافة إلى لواء المدرعات 188.

كما طال هذا الانسحاب عدة مناطق في قطاع غزة تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وشمل ما يلي:

- شارع الجلاء ومحيط منطقة الجامعات غربي مدينة غزة.

- حيّ تل الهوا والزيتون جنوب مدينة غزة.

- بركة الشيخ رضوان شرق المدينة، وشارع الرشيد غربي المدينة.

- منطقة أبو حميد ودوار بني سهيلا وسط المدينة.

- إلى ذلك، تراجعت القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع الذي شهد في الوقت عينه غارات على المواصي وغيرها من المواقع. (العربية)
 
 
 
 

