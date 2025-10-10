خريطة تُوضح التفاصيل... من أين انسحب الجيش الإسرائيليّ في غزة؟

مع إعلانه دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، بدأ الجيش بالانسحاب الأولي من .

وشملت الانسحابات من المدرعات، واللواء السادس، فضلاً عن ، بالإضافة إلى لواء المدرعات 188.



كما طال هذا الانسحاب عدة مناطق في قطاع غزة تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وشمل ما يلي:



- شارع الجلاء ومحيط منطقة الجامعات غربي مدينة غزة.



- حيّ تل الهوا والزيتون غزة.



- بركة الشيخ شرق المدينة، وشارع الرشيد غربي المدينة.



- منطقة أبو حميد ودوار بني سهيلا وسط المدينة.



- إلى ذلك، تراجعت القوات من مدينة جنوبي القطاع الذي شهد في الوقت عينه غارات على المواصي وغيرها من المواقع. (العربية)