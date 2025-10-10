حماس: جاهزون للتخلي عن حكم غزة بعد انتهاء الحرب

Advertisement

بعد إعلان الجيش البدء رسمياً بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ، أكدت حركة التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع.وقال المتحدث باسم الحركة، ، في حديث لـ"العربية"، إن هناك مراحل أخرى في الخطة الأميركية تحتاج لمزيد من ، مشدداً على حماس بتنفيذ المرحلة الأولى. وأوضح أن هناك حواراً مستمراً مع الوسطاء لضمان استمرار الاتفاق، مؤكداً أن الحركة لن تمنح أي ذريعة للعودة إلى الحرب مجدداً.وأضاف أن الحركة جاهزة للتخلي عن حكم غزة بعد انتهاء الحرب، لكنها لن تشارك في أي ترتيبات إدارية في القطاع، موضحاً أن السلاح سيُناقش داخلياً للوصول إلى مقاربات تحفظ حق في الدفاع عن أنفسهم.وأشار المتحدث إلى أن هناك تعنتاً إسرائيلياً بشأن أسماء بعض الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى صعوبات في البحث عن جثامين الرهائن الإسرائيليين.ولفت إلى أن لجان محلية تابعة لحماس تعمل على تنظيم عودة ، مؤكداً أن غزة أصبحت أرضاً جرداء بعد التدمير الشامل، لكن الفلسطينيين ملتزمون بفشل أي محاولة للتهجير.