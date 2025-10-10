22
عربي-دولي
حماس: جاهزون للتخلي عن حكم غزة بعد انتهاء الحرب
Lebanon 24
10-10-2025
|
08:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إعلان الجيش
الإسرائيلي
البدء رسمياً بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
، أكدت حركة
حماس
التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع.
وقال المتحدث باسم الحركة،
حازم قاسم
، في حديث لـ"العربية"، إن هناك مراحل أخرى في الخطة الأميركية تحتاج لمزيد من
النقاش
، مشدداً على
التزام
حماس بتنفيذ المرحلة الأولى. وأوضح أن هناك حواراً مستمراً مع الوسطاء لضمان استمرار الاتفاق، مؤكداً أن الحركة لن تمنح
إسرائيل
أي ذريعة للعودة إلى الحرب مجدداً.
وأضاف
قاسم
أن الحركة جاهزة للتخلي عن حكم غزة بعد انتهاء الحرب، لكنها لن تشارك في أي ترتيبات إدارية في القطاع، موضحاً أن السلاح سيُناقش داخلياً للوصول إلى مقاربات تحفظ حق
الفلسطينيين
في الدفاع عن أنفسهم.
وأشار المتحدث إلى أن هناك تعنتاً إسرائيلياً بشأن أسماء بعض الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى صعوبات في البحث عن جثامين الرهائن الإسرائيليين.
ولفت إلى أن لجان محلية تابعة لحماس تعمل على تنظيم عودة
النازحين
، مؤكداً أن غزة أصبحت أرضاً جرداء بعد التدمير الشامل، لكن الفلسطينيين ملتزمون بفشل أي محاولة للتهجير.
