من الجيش الإسرائيلي.. تحذير لسكان غزة

Advertisement

مع دخول وقف إطلاق النار في حيز التنفيذ رسمياً اليوم الجمعة، أعلن الجيش أن أمامه أياماً معقدة وصعبة.وقال المتحدث باسم الجيش إن مهلة الـ72 ساعة لإعادة الرهائن الإسرائيليين قد بدأت، مشيراً إلى أن تستعد لاستقبالهم وتتوقع من حركة الالتزام بتسليمهم. وأضاف أن تدفع ثمناً كبيراً لضمان عودة الرهائن بأمان.وشدد ديفرين على أن الجيش جاهز لمواجهة أي تهديد، معتبرًا أن حماس مهزومة بعد عامين من القتال، وأن إسرائيل تسيطر بقوة على غزة مع وجود خطوط دفاع محددة.