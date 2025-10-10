Advertisement

عربي-دولي

من الجيش الإسرائيلي.. تحذير لسكان غزة

Lebanon 24
10-10-2025 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1427751-638957076427840903.webp
Doc-P-1427751-638957076427840903.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ رسمياً اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أمامه أياماً معقدة وصعبة.
Advertisement

وقال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين إن مهلة الـ72 ساعة لإعادة الرهائن الإسرائيليين قد بدأت، مشيراً إلى أن إسرائيل تستعد لاستقبالهم وتتوقع من حركة حماس الالتزام بتسليمهم. وأضاف أن الدولة الإسرائيلية تدفع ثمناً كبيراً لضمان عودة الرهائن بأمان.

وشدد ديفرين على أن الجيش جاهز لمواجهة أي تهديد، معتبرًا أن حماس مهزومة بعد عامين من القتال، وأن إسرائيل تسيطر بقوة على غزة مع وجود خطوط دفاع محددة.
 
 
وأكد أن الأهداف الرئيسة للجيش تتمثل في عودة الرهائن وتقويض حكم حماس في القطاع، داعياً السكان إلى الابتعاد عن مناطق السيطرة الإسرائيلية حفاظاً على سلامتهم.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نحذر سكان غزة من الاقتراب من قواتنا في أي مكان بالقطاع
lebanon 24
10/10/2025 21:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة تحذيريّة من الجيش الإسرائيليّ لسكان مدينة غزة
lebanon 24
10/10/2025 21:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان غزة من العودة إلى الشمال
lebanon 24
10/10/2025 21:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ ألقى مناشير تحذيريّة لسكان غزة: للإخلاء فوراً
lebanon 24
10/10/2025 21:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة الإسرائيلية

إيفي ديفرين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة ال

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:57 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:03 | 2025-10-10
13:44 | 2025-10-10
13:39 | 2025-10-10
13:00 | 2025-10-10
12:57 | 2025-10-10
12:01 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24