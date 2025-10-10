Advertisement

عربي-دولي

مُداهمة مزرعة لزراعة "القنب" في سوريا... وتوقيف أصحابها

Lebanon 24
10-10-2025 | 10:05
داهم فرع مكافحة المخدرات في سوريا، مزرعة لزراعة "القنب"، في منطقة دوما في ريف دمشق.
وبحسب وكالة "سانا"، فإنّه تمّ ضبط كميات كبيرة من نبتة "القنب"، تقدَّر بحوالي 240 كيلوغرامًا، والقي القبض على أصحاب المزرعة. (ارم نيوز)
 
 
 
