مُداهمة مزرعة لزراعة "القنب" في سوريا... وتوقيف أصحابها

Advertisement

داهم فرع مكافحة المخدرات في ، مزرعة لزراعة "القنب"، في منطقة في ريف .وبحسب وكالة " "، فإنّه تمّ ضبط كميات كبيرة من نبتة "القنب"، تقدَّر بحوالي 240 كيلوغرامًا، والقي القبض على أصحاب المزرعة. (ارم نيوز)