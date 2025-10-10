Advertisement

عربي-دولي

رغم صدور النتيجة... رئاسة الحكومة الإسرائيليّة: ترامب يستحقّ جائزة "نوبل" للسلام

Lebanon 24
10-10-2025 | 10:37
بعد فوز المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام، كررت رئاسة الحكومة الإسرائيلية تأكيدها أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستحق الجائزة".
وأضافت أنّ "الحقائق تتحدث عن نفسها. ترامب يستحقها". (العربية)
 
 
