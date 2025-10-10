رغم صدور النتيجة... رئاسة الحكومة الإسرائيليّة: ترامب يستحقّ جائزة "نوبل" للسلام

Advertisement

بعد فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة للسلام، كررت رئاسة الحكومة تأكيدها أنّ "الرئيس الأميركي يستحق الجائزة".وأضافت أنّ "الحقائق تتحدث عن نفسها. يستحقها". (العربية)