بعد وقف التغطية الصحية للمرضى السوريين.. المُستشفيات الحكومية شمالاً ترفع الصوت

أعربت في في بيان، عن "قلقها البالغ إزاء القرار القاضي بوقف التغطية الصحية للمرضى السوريين من قبل (UNHCR) اعتباراً من الشهر المقبل"، معتبرة أن "هذا القرار سيضاعف الأعباء المالية والتشغيلية على المؤسسات الاستشفائية الرسمية التي تعاني أصلاً من ضغوط خانقة".

وحذّرت من أنّ "وقف التغطية سيؤدي إلى حرمان عدد كبير من المرضى السوريين من تلقي العلاج اللازم خصوصاً الحالات الحرجة والمُنقذة للحياة ما سيضع الطواقم الطبية أمام تحديات إنسانية وأخلاقية صعبة".





ودعت " والجهات المانحة إلى إعادة النظر بالقرار والاستمرار في تغطية الحالات الصحية الطارئة والإنسانية للسوريين المقيمين في حفاظاً على حقهم في العلاج، ولمنع تفاقم الأعباء الصحية والاجتماعية على النظام الاستشفائي اللبناني".





وأكدت "المستشفيات استعدادها للتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الرسمية لضمان استمرار لجميع المحتاجين ضمن الإمكانات المتاحة".