ترامب يخطط لعقد قمة دولية في مصر حول غزة... موقع أميركي يتحدث

ووفقاً لأربعة مصادر مطلعة نقلها الموقع، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتولى تنظيم القمة، وقد بدأ بالفعل التواصل مع عدد من القادة والعرب لتوجيه الدعوات الرسمية.ومن المتوقع أن تضم القمة قادة أو وزراء خارجية من كل من: ألمانيا، فرنسا، المتحدة، إيطاليا، الإمارات، قطر، الأردن، تركيا، ، باكستان، وإندونيسيا، بحسب المصادر نفسها.وأفاد "أكسيوس" بأن القمة الدولية حول غزة ستُعقد صباح الثلاثاء، مع احتمال تقديمها إلى الإثنين المقبل، وفقاً لما نقلته مصادر مطلعة.وستُقام القمة في مدينة شرم الشيخ ، حيث تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية – – تركية.أما بشأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فأشار مسؤول أميركي إلى أنه لن يحضر القمة، في حين أكد مسؤولون أميركيون أن الرئيس دونالد سيشارك فيها، بينما رفض التعليق على ذلك.وأوضح الموقع أن هدف القمة هو حشد الدعم الدولي لخطة ترامب للسلام في غزة، خصوصاً أن بعض الملفات ما زالت عالقة بين حماس وإسرائيل، مثل قضايا الحكم والأمن وإعادة الإعمار.ووفقاً للموقع، من المقرر أن يسافر ترامب إلى صباح الإثنين، حيث سيتحدث أمام الكنيست ويلتقي بعائلات الرهائن، قبل أن يتوجّه إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة في مراسم التوقيع على المرحلة الأولى من خطته لإنهاء الحرب.